修兩岸條例？ 陸委會：沒必要

行政院廿四日通令各部會，「大陸地區人民亦為我國人民」函釋即起停用，但遭法界學者質疑，若欲調整大陸人民在台灣的權利義務，應就「兩岸人民關係條例」修法，而非僅廢除解釋法律的函釋令。陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天就此表示，目前並沒有要提出修法，或者重新函釋的必要性。

行政院近日作為起因於一起「國賠法」判決。一名大陸籍男子五年前來台騎自行車環島，但意外遭路燈電死，陸男家屬因此來台打國賠官司，法院援引法務部於一九九三年所做的函釋文解釋，認定依「兩岸人民關係條例」之第二條第二款、第四款規定，大陸地區人民亦為我國人民，且該法及「國家賠償法」均無禁止大陸人民來台聲請國賠，最終，陸男家屬獲賠新台幣四六三萬元定讞。

法院援引的這項函釋文解釋引起部分人士不滿，認為函釋已不符合當前現狀，不合時宜。行政院遂於廿四日發出這封通令，但也引發外界質疑，若想真正改變大陸地區人民在台灣的權利義務，應回到「兩岸人民關係條例」所屬的「法律層級」進行調整，而非廢除用於解釋法令的釋令。

對此，陸委會副主委詹志宏於昨天在例行記者會上解釋，函釋的位階低於憲法與兩岸條例，而民國八十一年以來，有很多機關在處理若干個案的時候，都會面臨使用函釋的狀況，但函釋經過多年發展，有些不再適用，包含近日的「國賠法」適用案例。

至於陸委會是否推動修法？詹志宏強調，「修法是另外一回事」，他表示，目前為止經陸委會檢視的結果，目前並沒有要提出修法，或者是重新函釋的這個部分的必要性。