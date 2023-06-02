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中印邊境磋商 將盡快軍長級會談

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中印邊境衝突與對峙綿延數年，近期雙方持續舉行磋商，在五月底於新德里舉行了邊境事務磋商，也是三個月以來第二次磋商，雙方達成三點共識，其中包含同意盡早舉行第十九輪軍長級會談以及下一輪邊境磋商。

大陸外交部邊海司昨天消息，大陸外交部邊界與海洋事務司司長洪亮與印度外交部東亞司兼外長辦公室聯秘安伯樂五月卅一日在新德里共同主持中印邊境事務磋商和協調工作機制第廿七次會議。

在會議中，雙方達成三點共識，包含就落實兩國外長近期達成的共識充分交換意見，同意加快解決邊界西段等有關問題；同意繼續保持外交軍事管道溝通，繼續推動邊境局勢降溫緩局，進一步維護邊境地區和平與安寧；同意盡早舉行第十九輪軍長級會談及邊境磋商第廿八次會議。

大陸外長秦剛五月五日與印度外長蘇傑生會面時強調，當前中印邊境局勢總體穩定。雙方要繼續落實兩國領導人重要共識，鞏固已有成果，嚴格遵守相關協議協定，推動邊境局勢進一步降溫緩和，維護邊境地區可持續的和平與安寧。

不過近期中印關係並沒有回升的跡象，日前才有雙方對於彼此記者駐點採訪的限制事件，大陸外交部發言人毛寧五月卅一日指出，長期以來大陸記者在印度遭受不公正歧視性的待遇，目前最後一名駐印度記者的簽證也已經過期。

外交部 印度 新德里

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