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國台辦新發言人 陳斌華曾駐台採訪

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄／北京─台北連線報導
二○○一年二月，新華社記者范麗青（左）、陳斌華（右）成為大陸首批赴台駐點採訪記者。（新華社資料照）
二○○一年二月，新華社記者范麗青（左）、陳斌華（右）成為大陸首批赴台駐點採訪記者。（新華社資料照）

大陸國台辦人事變動，最新的發言人是曾任新華社記者、國台辦經濟局副局長的陳斌華，他已調任新聞局副局長，與另一位副局長朱鳳蓮共同擔任發言人。原先另一位發言人馬曉光已在五月任海協會副會長，但現仍為國台辦新聞局長。

國台辦官網昨上午更新「新聞發言人名單及新聞發布工作機構電話」，顯示陳斌華已經擔任國台辦發言人。

公開資料顯示，陳斌華一九七一年九月生於福建省詔安縣，一九九三年廈門大學中文系畢業後，長期在新華社工作。二○○一年二月，他成為大陸首批兩名記者之一赴台駐點採訪，之後曾多次帶隊到台灣駐點採訪，足跡遍及台澎各地，曾獲中國新聞獎、新華社「十佳記者」。

陳斌華對台灣了解甚深，曾任新華社港台部採訪室主任，並著有多本與台灣有關的書籍。

陳斌華後來進入台辦系統，曾任研究局副局長、經濟局副局長。

新華社駐台記者擔任國台辦發言人還有范麗青，她與陳斌華同為第一批駐台記者、同樣畢業於廈門大學中文系，兩人學姊學弟，范麗青於二○○七年到二○一五年擔任國台辦新聞局副局長、發言人。

陸委會副主委兼發言人詹志宏昨回應此事表示，我方對大陸個別人事一向沒有評論，但希望國台辦要更了解台灣主流民意的發展、兩岸關係要怎樣推動，也建議大陸當局，若要讓兩岸關係和平穩定發展，要多展現一些自信。

國台辦 廈門

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