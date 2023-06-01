赴陸求學！男大生在課堂公開反對講「中國台灣」老師真實反應曝光

每個人的政治立場不同，尤其在談兩岸關係時，不管是台灣人或大陸人都會特別謹慎應對。日前一名在中國大陸求學的香港男網友發文表示，老師在課堂上無意中提到「台灣」二字，但突然感到慌張，連忙改口稱「中國台灣」，並和台下同學自嘲「要政治正確」，男網友不滿意老師說法，直接舉手反擊老師，並稱「中國台灣」這說法是自由心證的。貼文一出隨即掀起Dcard論戰，有人誇讚男網友有guts、很勇敢，也有人認為「不要在沒有自由的地區，去說他們不喜歡的話」。

原PO在Dcard發文表示，最近老師無意間在課堂提到有關台灣的話題，但一開始只講「台灣」二字，老師當下很明顯慌了，感覺好像踩到不該踩的地雷，連忙改口稱「中國台灣」，並緩解變尷尬的氣氛表示，「大家一定要注意啊，說香港、台灣一定要中國香港、中國台灣，課堂上一定要政治正確！大家注意」。

不過，原PO認為老師特地改口這舉動太過「畫蛇添足」，便舉手表達自己對台灣看法，「說『中國香港』是對的沒爭議，但說『中國台灣』就是自由心證了，因為台灣的政權在中華民國民進黨和國民黨，而中華民國不被聯合國承認不算國家，所以就很有爭議」。結果老師聽到後，做出了微笑表情不說話，便繼續上課。

後來原PO將這件事和朋友們分享，朋友們第一時間都感到相當震驚，還擔心他會「被消失」，勸他在大陸別亂講話。原PO也坦承，一開始認為沒什麼，畢竟他就讀的是大陸第一大僑校，校方應對多元觀點有更大的容忍力，但後來想一下嚴重後果，下次還是別做「出頭鳥」了。

貼文一出掀起網友熱烈討論，有人留言稱讚原PO很勇敢，但保護自己很重要，「你在中共內部講這席話，有guts！超帥的！」、「謝謝你的聲援，但生命誠可貴，不要太高調」、「心裡明白就夠了，自己的安全要緊」、「感謝你對台灣的支持，但學分還有未來還是很重要的，三觀很重要，但三餐更重要」。

也有人認為原PO行事太高調了，一個人身處外地，需要尊重當地的風俗習慣和政府立場，「在對岸就要尊重他們啊！我們學校的陸生也都尊重我們，雖然不認同，但是也不會急著澄清」、「我之前在學校遇到陸生也都尊重我們的立場，雖然不認同，但是不會在課堂上直接給老師洗臉，最重要的是，你在那裡這樣說，看起來更多的是賭一口氣，如果被搞不是得不償失嗎？」、「你滿故意的，難道要老師附和你然後丟了工作嗎？想要自我認同找你的同溫層去，人家那是工作，跟你的自我良好意識是不一樣的」。