李東憲舉五星旗擔心遭報復 陸委會：台灣重人權不可能

台灣跆拳道選手李東憲日前於體育賽事奪牌後高舉「五星紅旗」，引起台灣民眾抨擊，行政院長則要求釐清李東憲是否為共產黨員，若有違法將依法開罰。有媒體報導，李東憲在新聞爆發當日便急忙從台灣返回廈門，聲稱「擔心遭到台灣報復」。對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏1日回應，台灣是重人權的國家，政府機關沒有查明之前，上述狀況是不可能的。

針對李東憲舉五星旗事件，行政院長陳建仁日前表示，要求相關單位釐清李東憲是否為共產黨員，卻傳出李東憲擔心遭台灣報復，或有「國安人員正在查他」等消息，李東憲因而急忙飛回廈門。對此，詹志宏1日於陸委會例行記者會上表示，李東憲為什麼有這些舉動，為什麼有那些言行，大家都不知道，也無法理解他真正的動機何在，由於事情至今還沒釐清，因此「遭到台灣報復」、「國安機關要查李東憲」等等消息都是不可能的。

此外，針對李東憲的行為，陸委會日前曾呼籲國人赴陸發展或從事兩岸交流活動時，不應配合陸方統戰宣傳或成為陸方統戰樣板，卻遭大陸國台辦發言人朱鳳蓮反酸「島內只有主張台獨的自由，沒有認同統一的自由」，詹志宏對此則回應，大陸不必庸人自擾，否將阻礙兩岸關係。

詹志宏表示，這幾年大陸最多的填空題叫做「倚X謀獨」，不僅阻礙了兩岸關係，也會成為大陸阻礙政策推動的因素，對兩岸關係不利。

詹志宏強調，無論是李東憲或國台辦的講法，「我想任何人只要睜開眼睛、憑著良心就可以知道，我們中華民國台灣是一個民主、自由、重人權的一個國家，這個是不需要否認的」。