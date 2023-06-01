陸：美須為溝通創造「必要條件」

大陸國防部長李尚福五月卅一日出發前往新加坡，早前外界關注中美防長會否在新加坡香格里拉對話期間會晤，已由美方披露遭北京拒絕。對此，大陸國防部表示，「對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線」，強調美方必須為雙邊的溝通創造出「必要條件」。

美國國防部日前公布北京拒絕中美防長會晤的提議，並表示近年北京多次拒絕兩軍各層級交流。對此，大陸國防部發言人譚克非作日表示，大陸重視發展中美兩軍關係和開展各層級溝通，兩軍接觸交流並未中斷。

譚克非強調，「對話不能沒有原則，溝通不能沒有底線。當前兩軍交流面臨的困難，責任完全在美方」。他並批評美方「口口聲聲要加強溝通，另一方面又不顧大陸關切人為製造障礙，嚴重破壞兩軍互信，這不是致力於溝通的應有態度」。譚克非表示，美方要以實際行動展示誠意，為雙方溝通交流創造「必要條件」。

李尚福目前仍然受美國制裁。公開資料顯示，上一次中美防長見面是去年十一月在柬埔寨暹粒舉行的東協防長擴大會議期間。

此外，美國日前宣布以「參與跨國銷售非法藥品生產設備」為由，制裁十三個大陸實體與個人，對此大陸駐美使館發言人昨日也批評指，美方口口聲聲說要恢復雙方禁毒合作、又制裁大陸實體與個人、向大陸「甩鍋」，嚴重破壞雙方禁毒合作基礎。

大陸使館發言人強調，制裁將為中美禁毒合作製造進一步障礙，損人害己，大陸將繼續採取必要措施維護企業和個人合法權益。