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南海上空遭遇 美中互控對方挑釁

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
美軍發布在南海上空自家偵察機五月廿六日遭大陸戰鬥機逼近的影片。（美聯社）
美軍發布在南海上空自家偵察機五月廿六日遭大陸戰鬥機逼近的影片。（美聯社）

美中防長在新加坡會談機會渺茫，兩國戰機倒是提前交鋒。美國軍方五月卅日表示，一架中國戰鬥機上周飛到距離一架美國偵察機機頭四百英尺（約一百廿公尺）處，美國軍方稱這是一次「不必要」、「危險性」的挑釁行動。這一事件是今年美中軍方之間最激烈的對抗之一。

五角大廈表示，五月廿六日在南中國海（南海）上空，一架中國解放軍所屬的殲１６，先是出現在美軍ＲＣ–１３５電偵機的右舷，緊跟一陣子，接著突然加足速度，衝到ＲＣ–１３５前方，五角大廈指控，中國殲１６刻意迫使美國飛機，在殲１６發動機製造的湍流當中飛航，嚴重影響飛安。

從事件發生到新聞發布共歷經四天，正好是在北京正式回絕兩國防長李尚福與奧斯丁在新加坡防務論壇「香格里拉對話」場邊會晤的翌日。

美方宣稱ＲＣ–１３５當時正在南海國際空域進行安全、常規的行動。美國沒有透露遭遇時偵察機的具體飛行位置。

解放軍南部戰區發言人張南東表示，美軍偵察機「蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾」，解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範。

北京外交部發言人毛寧回應，美方長期、頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。

美國高層國防官員說，美方不認為這是由飛行員獨立操作完成的，美方相信這是在南海、東海、台海和其他地方看到的更廣泛模式的一部分。

去年十二月，美國軍方表示，一架中國海軍的戰鬥機在一架美國ＲＣ–１３５附近做出不安全的舉動，迫使美方飛行員採取規避動作以避免相撞。

負責美國在該地區軍事行動的美國印太司令部表示，美國將繼續在國際法允許的任何地方安全、負責任地飛行、航行和行動，美方希望印太地區的所有國家都能按照國際法，安全使用國際空域。

美國 解放軍 南海

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