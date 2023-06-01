南海上空遭遇 美中互控對方挑釁

美中防長在新加坡會談機會渺茫，兩國戰機倒是提前交鋒。美國軍方五月卅日表示，一架中國戰鬥機上周飛到距離一架美國偵察機機頭四百英尺（約一百廿公尺）處，美國軍方稱這是一次「不必要」、「危險性」的挑釁行動。這一事件是今年美中軍方之間最激烈的對抗之一。

五角大廈表示，五月廿六日在南中國海（南海）上空，一架中國解放軍所屬的殲１６，先是出現在美軍ＲＣ–１３５電偵機的右舷，緊跟一陣子，接著突然加足速度，衝到ＲＣ–１３５前方，五角大廈指控，中國殲１６刻意迫使美國飛機，在殲１６發動機製造的湍流當中飛航，嚴重影響飛安。

從事件發生到新聞發布共歷經四天，正好是在北京正式回絕兩國防長李尚福與奧斯丁在新加坡防務論壇「香格里拉對話」場邊會晤的翌日。

美方宣稱ＲＣ–１３５當時正在南海國際空域進行安全、常規的行動。美國沒有透露遭遇時偵察機的具體飛行位置。

解放軍南部戰區發言人張南東表示，美軍偵察機「蓄意闖入我訓練區域實施偵察干擾」，解放軍南部戰區組織空中兵力全程跟蹤監視，處置依法依規，操作專業規範。

北京外交部發言人毛寧回應，美方長期、頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。

美國高層國防官員說，美方不認為這是由飛行員獨立操作完成的，美方相信這是在南海、東海、台海和其他地方看到的更廣泛模式的一部分。

去年十二月，美國軍方表示，一架中國海軍的戰鬥機在一架美國ＲＣ–１３５附近做出不安全的舉動，迫使美方飛行員採取規避動作以避免相撞。

負責美國在該地區軍事行動的美國印太司令部表示，美國將繼續在國際法允許的任何地方安全、負責任地飛行、航行和行動，美方希望印太地區的所有國家都能按照國際法，安全使用國際空域。