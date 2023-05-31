習近平北京看望學校 要學生「從小聽黨話、跟黨走」

源自蘇聯的6月1日「國際兒童節」前，中共總書記習近平31日到北京育英學校，看望慰問師生，他指出，要加強革命傳統教育，「銘記黨（中共）的關懷，賡續紅色傳統，傳承紅色基因，從小聽黨話、跟黨走，立志為黨成才、為國奉獻」。

北京育英學校是一所集小學、中學、高中為一體的全日制大陸公辦學校。雖新華社未標明習近平看望的是哪一個年級的師生，但據校服穿著判斷，習近平應是看望北京育英學校的小學生。

據新華社報導，習近平31日到北京育英學校，看望慰問師生，向大陸全國廣大少年兒童祝賀節日。

他強調，少年兒童是祖國的未來，是中華民族的希望。新時代中國兒童應該是有志向、有夢想，愛學習、愛勞動，懂感恩、懂友善，敢創新、敢奮鬥，德智體美勞全面發展的好兒童。

習近平說，希望同學們立志為強國建設、民族復興而讀書，不負家長期望，不負黨（中共）和人民期待。

對於近年引起討論的教育雙減，習近平說，「雙減」政策落地有一個過程，要久久為功。要引導家長、學校、社會等各方面提高認識，推動落實好「雙減」工作要求，促進學生全面發展。

習近平要求，要加強革命傳統教育，讓每一位育英學校的學生牢記學校的光榮歷史，「銘記黨（中共）的關懷，賡續紅色傳統，傳承紅色基因，從小聽黨話、跟黨走，立志為黨成才、為國奉獻」。

據報導，習近平步行查看學校環境，包括看籃球場、學生農場、科學教室等。他表示，體育鍛煉要從小抓起，體育鍛煉多一些，「小胖墩」、「小眼鏡」少一些。另，他強調很多知識和道理都來自勞動、來自生活，希望同學從小養成熱愛勞動、珍愛糧食、尊重自然的良好習慣，以及希望學生樹立「科技創新、強國有我」的志向，為實現中國大陸高水準科技自立自強作貢獻。