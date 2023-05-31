共軍南海攔截美偵察機遭酸不必要 陸外交部：停止挑釁

美國印太司令部30日發表聲明稱，美國空軍1架RC-135偵察機近日飛越南海上空時，被1架共軍殲-16軍機進行了「不必要的侵略性機動」攔截。對此，大陸外交部發言人毛寧反控美方的行動是引發海上安全問題的根源，呼籲應立即停止挑釁行動。

在大陸外交部31日下午舉行的例行記者會，發言人毛寧回應記者相關詢問時指出，美方長期頻繁派艦機對中國進行抵近偵察，嚴重危害中國的國家主權安全，這種挑釁性的危險行動是引發海上安全問題的根源。

毛寧呼籲，美方應當立即停止此類危險的挑釁行動。她還表示，中方將繼續採取必要措施，堅定維護自身的主權安全。

根據美軍印太司令部於Twitter公布的影片，共軍一架殲-16軍機近距離從美軍RC-135偵察機前飛過，造成美方軍機因氣流影響而明顯晃動。美國印太司令部表示，RC-135當時正在南海國際空域進行例行性任務，強調過程遵守國際法規，暗酸中共軍機迫近攔截行為並不必要。

美國印太司令部聲明還說，美國將繼續在國際法所允許的任何地方飛行、航行和運作，美國印太聯合部隊將繼續在國際空域飛行，並依據國際法對所有船隻和飛機予以應有尊重，同時期待印太地區所有國家都以安全與符合國際法的方式使用國際空域。