百萬女網紅遊泰卻遭下藥「擄至緬甸」 GASO：全力營救中

美國非營利組織「全球反詐騙組織」（Global Anti Scam Org，GASO）30日在Facebook上公開兩宗泰國擄人事件，分別是一名大陸百萬粉絲女網紅及一名台灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸，其中百萬粉絲女網紅已遭詐騙集團軟禁，組織目前正努力營救。

一名大陸百萬粉絲女網紅及一名臺灣遊客在曼谷被下藥，其後均遭擄至緬甸。（示意圖／Ingimage）

全球反詐騙組織稱，個案一是大陸一名百萬粉絲女網紅，在曼谷一家知名的酒吧被下藥。當她隔天醒來時，發現人已經在緬甸KK園區。目前獲報得知，她已經不幸被詐騙集團軟禁，組織目前正努力營救。

全球反詐騙組織稱，個案二是一名停留在曼谷五天的台灣遊客，他一樣被下藥，醒來時已經在緬甸老街。緬甸園區要求他支付五萬美元的贖金，否則要加入詐騙集團從事詐騙行為。

全球反詐騙組織又稱，由於個案二不願意從事詐騙活動，因此嘗試從四樓跳下逃脫，目前人已癱瘓，並於緬甸的醫院接受治療。

全球反詐騙組織呼籲到泰國的旅客注意安全，避免造成遺憾。

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文章授權轉載自《香港01》