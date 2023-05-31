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陸學者：北京不會接受屈辱外交

聯合報／ 記者黃雅慧／上海報導
美國原本寄望在新加坡香格里拉對話中與中國國防部長李尚福場邊對話，但已被中方拒絕。（新華社）
美國原本寄望在新加坡香格里拉對話中與中國國防部長李尚福場邊對話，但已被中方拒絕。（新華社）

北京拒絕中美防長在新加坡「香格里拉對話」舉行會談，上海東亞研究所助理所長包承柯受訪直言，如果美方不放棄對大陸國防部長李尚福的制裁，在這種不平等且歧視的狀態下，中美防長不可能舉行會談。他強調，中國大陸是大國，「不可能接受這種屈辱外交」。

包承柯表示，今年甫上任大陸防長的李尚福此前受到美方制裁，中方並不接受這項制裁，所以要在制裁背景下進行會談，這並非平等對待。加上近日傳出美國務院依舊不放棄制裁，他反問，「如果美方不改正對華高壓姿態的話，如何與中國防長進行會談？」

包承柯說，中共外事辦主任王毅本月與美國國家安全顧問蘇利文在奧地利維也納長達八小時會談中也提及此事，相信美方完全知道中方的嚴正立場。然而在不平等架構下，美方一方面歧視大陸防長，一方面又要與中方會面，中國大陸是大國，不可能接受這種屈辱外交。

就近期美中互動，包承柯指出，中美之間已就一系列問題交換意見，並作充分溝通，中美商務部長也進行會談，一系列交往正在逐步恢復。中美交往有障礙，如何清除障礙，是順利交往的基礎。美方不撤銷對李尚福的制裁是繼續設置障礙。

陸媒「新民周刊」刊文指，儘管美防長奧斯丁從李尚福接任大陸防長後，不斷尋求對話的機會，美國總統拜登也曾於Ｇ７峰會上表示要改善美中關係，但「既然制裁沒有解除，那就甭談什麼雙邊會晤」。

李尚福 美國 北京 美中關係

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