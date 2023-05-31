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加強國安風險預警體系 中共國安委：準備經受驚濤駭浪

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

中共總書記習近平昨主持召開廿屆中共中央國安委第一次會議，對於大陸的國安環境，會議強調，當前大陸面臨的國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大；又稱，要堅持底線思維和極限思維，「準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

據新華社報導，習近平在會上強調，要深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢，正確把握重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化，以新安全格局保障新發展格局。

出席的中共政治局常委還有李強、趙樂際和蔡奇，都兼任國安委副主席。

會議強調，「當前所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大。國家安全戰線要樹立戰略自信、堅定必勝信心，充分看到自身優勢和有利條件。要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗。要加快推進國家安全體系和能力現代化，突出實戰實用鮮明導向」。

會議指出，要以新安全格局保障新發展格局，主動塑造有利的外部安全環境。切實做好維護政治安全、提升網路數據人工智能安全治理水平、加快建設國家安全風險監測預警體系等。

會議審議通過「加快建設國家安全風險監測預警體系的意見」等文件。

國安 中共 習近平

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