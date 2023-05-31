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秦剛會馬斯克：中美需避「危險駕駛」

聯合報／ 記者謝守真林宸誼／綜合報導
特斯拉執行長馬斯克30日與中國大陸外交部長秦剛會晤。圖／美聯社
特斯拉執行長馬斯克30日與中國大陸外交部長秦剛會晤。圖／美聯社

中國大陸國務委員兼外交部長秦剛昨與暌違近三年再度訪問大陸的特斯拉執行長馬斯克會面，秦剛指出，健康、穩定、建設性的中美關係有利於中美兩國，也有利於世界；拿特斯拉汽車來比喻，發展好中美關係，需要把準方向盤，及時踩煞車避免「危險駕駛」，善於踩油門推進互利合作。馬斯克說，美中利益交融，如同「連體嬰」彼此密不可分；特斯拉反對「脫鉤斷鏈」，願繼續拓展在陸業務。

綜合外電和陸媒報導，馬斯克昨下午搭乘私人飛機抵達北京首都國際機場。時值美中關係微妙，加上大陸力推疫後經濟復甦，積極拉攏外資之際，馬斯克的到訪與秦剛隨即與其會面，引起國際社會關注。

針對當前大陸市場環境，秦剛與馬斯克會面指出，「中國式現代化」將創造前所未有的成長潛力和市場需求，大陸新能源汽車產業發展前景廣闊。大陸將繼續堅定不移推進高水準對外開放，致力於為包括特斯拉公司在內的各國企業打造更好的市場化、法治化、國際化營商環境。

就中美關係，秦剛以特斯拉汽車作比喻，發展好中美關係，需要把準方向盤，沿著大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的正確方向前進；及時「踩煞車」，避免危險駕駛；善於「踩油門」，推進互利合作。

據中方發布，馬斯克表示，中國人民勤奮、智慧，發展成就理所當然。美中利益交融，如同連體嬰彼此密不可分。特斯拉反對脫鉤斷鏈，願繼續拓展在陸業務，共享大陸發展機遇。

路透報導，馬斯克此行是他近三年來首次訪問中國大陸，將會晤大陸高層，並視察特斯拉上海工廠等。

特斯拉上海工廠去年占該公司全球產量一半以上，然而由於大陸市場的需求正在減弱，以及與大陸本土電動車製造商間的商業競爭問題持續擴大。馬斯克早前表示，該公司在大陸的擴張受到限制，正設法處理諸多業務問題。

馬斯克 特斯拉

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