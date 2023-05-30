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習近平召開中共國安委會議 強調準備經受「驚濤駭浪重大考驗」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
中共二十大後首度召開中央國安委會議，由中共總書記習近平主持。圖為習近平24日應邀以視訊方式，出席歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇全會開幕式並致辭。（新華社）
中共二十大後首度召開中央國安委會議，由中共總書記習近平主持。圖為習近平24日應邀以視訊方式，出席歐亞經濟聯盟第二屆歐亞經濟論壇全會開幕式並致辭。（新華社）

中共總書記習近平30日下午主持召開二十屆中央國安委第一次會議，對於大陸的國家安全環境，此次會議強調「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。

據央視新聞消息，習近平30日下午主持召開二十屆中央國家安全委員會第一次會議，出席的中共政治局常委還有李強、趙樂際與蔡奇，三位都兼任國安委副主席。

習近平在會中強調，要全面貫徹中共二十大精神，「深刻認識國家安全面臨的複雜嚴峻形勢，正確把握重大國家安全問題，加快推進國家安全體系和能力現代化」，以新安全格局保障新發展格局，努力開創國家安全工作新局面。

會議強調，「當前我們所面臨的國家安全問題的複雜程度、艱巨程度明顯加大」；「要堅持底線思維和極限思維，準備經受風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」。並指出國家安全戰線要樹立戰略自信；加快推進國家安全體系和能力現代化，突出實戰實用鮮明導向，推動各方面建設有機銜接、聯動集成。

會議還提到要以「新安全格局保障新發展格局」，主動塑造「於我有利的外部安全環境」，更好維護開放安全，推動發展和安全深度融合。要推進維護和塑造國家安全手段方式變革、完善應對國家安全風險綜合體，即時監測、及時預警，「打好組合拳」。此次會議還通過「加快建設國家安全風險監測預警體系的意見」、「關於全面加強國家安全教育的意見」等文件。

公開資料顯示，中共中央國安委是2013年宣布設立，2014年由習近平擔任主席，時任中共政治局常委李克強與張德江擔任副主席。

中共二十大 習近平 國安

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