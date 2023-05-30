前海基會董座林中森訪河南 籲朝中華民族偉大復興努力

前海基會董事長林中森進日率團訪陸，在日前接受大陸國台辦主任宋濤的會見後，據國台辦旗下媒體「中國台灣網」，林中森一行六人近日參訪河南省比干廟，他在現場表示，作為炎黃子孫，大家對於兩岸的和諧和平、融合發展，作出我們應盡的義務，「串朝著中華民族偉大復興的總目標共同努力」。

據報導，近日，中華民族發展基金會董事長、海峽交流基金會前董事長、中國國民黨前中央秘書長林中森一行六人，來到河南省對台交流基地——比干廟，尋根謁祖祈福，暢敘鄉情鄉誼。

報導稱，比干為林氏太始祖，比干廟也是林氏家廟，位於河南衛輝市城北，2014年被授予「河南省對台交流基地」。

參訪過程中，林中森一行參觀比干廟全景區和世界林氏宗史文物館，為林氏子孫祭拜祈福。他說， 看到宗史文物館裡的林氏祖訓，心情非常激動，期望林氏子孫都能夠嚴守祖訓，把忠廉孝勤儉和中華文化延續下去，教育後世子孫，能夠對國家、民族、社會作出積極貢獻。

林中森表示，作為炎黃子孫，大家對於兩岸的和諧和平、融合發展，作出我們應盡的義務，朝著中華民族偉大復興的總目標共同努力。

日前，林中森一行於24日，在北京會見宋濤，宋濤當時說，兩岸同胞走親走近、擴大交流合作，符合兩岸同胞追求美好生活的共同願望。大陸將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。