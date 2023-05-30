神舟16號今發射 陸拚2030前登月

中國大陸持續推進太空領域發展，大陸載人太空船「神舟十六號」預計今天上午九時卅一分發射升空。中國載人航天工程辦公室昨天並宣布，近期，大陸載人月球探測工程登月階段任務已啟動實施，「計畫在二○三○年前實現中國人首次登陸月球」。

中國載人航天工程辦公室昨在酒泉衛星發射中心舉行「神舟十六號載人飛行任務」記者會，中國載人航天工程辦公室副主任林西強指出，已全面部署開展各項研製建設工作，包括研製新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人太空船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。

中國載人航天工程辦公室同時發布「關於徵集載人月球車研製方案」的公告。根據載人月球探測工程規畫，二○三○年前將實現首次登陸月球，其間兩名太空人將駕駛載人月球車開展科考活動，根據當前任務設計，載人月球車將具備載人駕乘、月面移動、定位支持、安全輔助等功能，可為太空人提供移動、通信、探測輔助等保障。

據公告，為吸納社會優質力量參與載人月球車研製，探索與任務實施相應的商業化研製模式，進一步提升工程效益，現面向全社會發布公告，徵集載人月球車研製方案。後續將根據方案徵集情況，組織擇優並選取優勢團隊開展樣車研製。

針對此次神舟十六號載人飛行任務，中國載人航天工程辦公室指出，神舟十六號將於今天上午九時卅一分發射，太空人乘組由指令長景海鵬、航太飛行工程師朱楊柱、載荷專家桂海潮等三人組成，這是大陸第三批太空人首次執行飛行任務，也是太空人團隊新成員—航太飛行工程師和載荷專家的首秀。

神舟十六號載人飛行任務是大陸載人航太工程今年的第二次飛行任務，也是大陸太空站應用與發展階段，首個載人飛行任務。

根據計畫，神舟十六號載人太空船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙近向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十六號太空人乘組將迎來神舟十七號載人太空船的來訪對接，計畫於今年十一月返回東風著陸場。

至於神舟十五號太空船，林西強指出，自去年十一月廿九日發射入軌至今，神舟十五號乘組已在軌工作生活一八一天，各項在軌工作進展順利，完成四次出艙活動任務，以及卅八項太空科學實（試）驗。

此外，大陸已啟動第四批預備太空人選拔，計畫選拔十二至十四名預備太空人。截至今年三月，已完成初選階段選拔工作，共有一百多名候選對象進入複選。