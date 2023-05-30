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官方強拆清真寺 雲南爆警民衝突
中共近年強推宗教「中國化」，各地屢傳衝突。推特等社交平台近日流傳雲南省玉溪市通海縣納古回族自治鄉政府，派人強拆納家營清真寺的阿拉伯式外觀，引發當地回教徒不滿，爆發警民衝突。網傳短片顯示，配備頭盔、盾牌等裝備的警員在現場築起防線，期間有民眾嘗試衝擊，也有人投擲雜物，警方防線一度撤退。事發後入夜仍有民眾守在清真寺門口，與警方持續對峙。
近年中國大陸多個清真寺都被要求改成中式建築風格，回教徒抗爭事件頻傳。
綜合香港明報、推特及大陸網路訊息，雲南省玉溪市通海縣納古回族自治鄉政府，本月廿七日疑派人強拆納家營清真寺，目的是要拆除其阿拉伯式外觀建築。
在官方派人拆除時，當地民眾與警方發生衝突，當局派出武警持盾與民眾對峙，攔截想要闖入清真寺的民眾。過程中，有示威者闖入推倒施工用的鐵架、丟水瓶，武警則持續增援，並有大量民眾在外圍觀。
據報導，目前當地官方尚未對此回應或說明。也有消息稱，是清真寺占用了村委會土地。
值得注意的是，在事發原因未明朗前，雲南省玉溪市通海縣警方於廿八日發布「關於敦促相關違法犯罪嫌疑人投案自首」的通告，內容稱廿七日，通海縣納古鎮發生一起嚴重妨害社會管理秩序的案件，造成惡劣社會影響。目前公安機關已立案偵查。
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