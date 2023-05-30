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李尚福明訪新加坡 中美防長會面有譜？

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中國大陸國防部長李尚福。法新社
中國大陸國防部長李尚福。法新社

中國大陸國防部發言人譚克非昨天宣布，大陸國務委員兼國防部長李尚福將於五月卅一日至六月四日，應邀出席第廿屆香格里拉對話並訪問新加坡。會議期間，李尚福將會見「有關國家」代表團團長，與新加坡政府和防務部門領導舉行會見會談。不過，李尚福屆時是否與美國國防部長奧斯丁會面，尚不明朗。

大陸國防部昨天下午舉行例行記者會，譚克非宣布，李尚福將應邀出席第廿屆香格里拉對話並訪問新加坡，就「中國的新安全倡議」議題作大會發言。

香格里拉對話（Shangari-La Dialogue）是由以英國倫敦為基地的國際戰略研究所（IISS）發起，在新加坡政府支持下於二○○二年開始舉辦的多邊論壇，今年為六月二日到四日登場。美國防部長奧斯丁預計將出席與會，美中防長是否藉此機會舉行會談，備受國際社會關注。

針對李尚福在新加坡期間是否將與奧斯丁會面，據英國金融時報此前報導分析，北京當局已向美國表示，李尚福遭美國制裁，成為李尚福與奧斯丁在「香格里拉對話」會面的最新障礙，兩人會晤機會低。

現年六十五歲的李尚福於二○一七年八月出任中共中央軍委裝備發展部長。美國國務院二○一八年九月宣布，時任軍委裝備發展部長的李尚福因涉及與俄軍火商的「重大交易」，包括中共於二○一七年購買十架蘇三五戰鬥機，以及二○一八年採購Ｓ–四○○地對空飛彈系統，依美國「以制裁反制美國敵人法案」被列為制裁對象。

譚克非昨還提到，五月十六日，李尚福首次使用中日防務部門海空聯絡機制直通電話，與日本防衛大臣通話。他表示，希望日方與中方相向而行，落實兩國領導人重要共識，繼續拓展海空聯絡機制內容，為兩國關係發展和地區和平穩定作出積極貢獻。

他並指出，五月廿三日至六月七日，大陸國防部舉辦第十六期「拉美和加勒比高級軍官」研討班，主題為面向未來的友好合作，共有廿五個國家的五十四名高級軍（警）官代表出席，為推動構建中拉命運共同體發揮積極作用。

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