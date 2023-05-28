陸學者：台美挑釁將付代價

總統大選開跑，台海情勢緊張近期持續受關注，大陸學者認為，不應刻意誇大中共解決台灣問題的緊迫性，北京應該按照自己的節奏謀求統一，不急於求成，也不會讓台灣問題阻礙其發展。

南華早報昨天引述大陸涉台學者廈門大學台灣研究院特聘教授劉國深分析指，「分裂七十四年，台獨容易嗎？事實是，台灣更不可能搞獨立」，不應刻意誇大（解決）台灣問題的緊迫性。他認為，北京應該按照自己的節奏謀求統一，不要急於求成，「中華民族的偉大復興不能向暫時的台灣問題讓步」，北京不會讓台灣問題阻礙其發展。

另一位要求匿名的北京知名涉台學者則強調，大陸正在等待統一的時機，「局勢不會在未來幾年內失控」。

對於台美關係的進展，劉國深則表示，未來大陸將根據其發展程度做出適當回應，讓挑釁者付出代價。

近期大陸諸多學者關心兩岸衝突議題，各有不同意見。福建官媒海峽導報日前援引北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣分析指，「雖然中美關係之間發生直接的高烈度衝突可能性不大，但在台海地區發生中低烈度衝突不是不可能，或者說，大陸與美國支持下的台當局之間發生高烈度的有限衝突可能性大幅提高」。

李振廣認為，美國的台海政策進入一個新的活躍期；相應的台灣問題將隨之進入高危期。未來一段時期的美台關係會像沉寂多年的活火山，開始進入活躍期和噴發期，「台灣問題會變得更加敏感，也更容易出現風險與危機」。