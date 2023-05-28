兩岸觀策／曾曇花一現的中華台灣共和國

忙完了首屆中亞峰會後，大陸國家主席習近平前天以廿一響禮炮和解放軍儀仗隊等最高國禮，迎接非洲大國剛果民主共和國總統訪華。大陸積極與這些「第三世界」國家往來，一在突破美國等西方國家的封鎖，二是藉由維護領土主權安全的聯合聲明，全面對台施壓。

十天前的陝西西安中亞峰會上，習近平與中亞五國元首雙邊會談或會見，簽署一系列的合作文件與聯合聲明，中亞各國加強供應大陸原油與天然氣；中國協助各國境內的領土安全、防止顏色革命。有學者分析，中國勢力已進入中亞。

對非洲的工作也是，從去年十一月起的坦尚尼亞、今年四月加彭、五月的厄利垂亞乃至這兩天的剛果民主共和國等四國總統獲邀訪華，習近平都以最高國禮歡迎他們。大陸以「各國不論大小一律平等」的架勢，提出國際公平正義與和平、團結的全球發展倡議，協助他們經濟發展、維護領土安全。

大陸與中亞五國、非洲四國的深化合作，抵消美國等西方國家的封鎖壓力，多國在聯合聲明重申堅定奉行一個中國原則，台灣是中國不可分割的一部分，反對台獨等。大陸透過這些聯合聲明也在壓制美國「掏空一中」、「以台制華」，以及警告台獨在國際社會行不通。

在這九國總統訪華當中又以剛果民主共和國（剛果金）較為特別，剛果金總統齊塞克迪是事先未商定雙邊關係發展戰略情況下就訪問中國的，有學者指他將在今年年底競選連任，希望盡快訪華與中國發展合作關係，有利他的競選。當然，大陸也看重剛果金豐富的礦藏，尤其是各種蓄電池關鍵原料的鈷礦。

剛果金在兩岸還有著千絲萬縷的關係，半個世紀前中華民國與中共政權為了聯合國的中國代表權，在非洲展開邦交保衛（爭奪）戰，剛果金就是一個鮮明的例子。

一九七一年四月，承認中華民國的剛果金總統莫布杜訪問中華民國，蔣中正總統以隆重軍禮迎接。莫布杜說他小時候就從書上知道蔣總統，深信蔣總統是世界歷史性的偉人，雙方也發表「中剛聯合聲明」，稱唯有「尊重國際正義方可獲致世界和平」。當年十月的聯合國大會「排我納匪案」表決，剛果金也站在我方這邊。

但中華民國不敵國際現實退出聯合國，一九七二年十一月莫布杜改與中共建交，隔年一月莫布杜訪問北京，他對周恩來說：「以前的事（兩國的不和）我們一筆勾銷，希望今後兩國合作友好」。莫布杜見了毛澤東，改說毛是「東方偉人」。

中華民國當年為拉住剛果金等非洲友邦，在「非洲先生」楊西崑的建議下派出農耕隊協助非洲各國，贏得多國友誼。但在「敵我形勢消長下」，楊西崑深知非洲情勢不樂觀，我聯合國會籍將不保，大膽提出「中華台灣共和國」（Chinese Republic of Taiwan）建議，以行政命令擱置憲法，通令全島公投決定台灣前途，由台灣人民選出制憲會議，設立一個單一臨時民意代表機構，該機構由三分之二台灣人、三分之一外省人組成。

美國國務院解密的這份文件顯示，楊西崑可能才是「台獨」始祖，唯在美國不支持、蔣中正堅持漢賊不兩立下無疾而終。時光飛逝、物換星移，當年的政治不正確，如今的美國與眾多台獨人士回首楊西崑的「高瞻遠矚」，或有徒呼負負扼腕之感！