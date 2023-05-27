陸委會：在台的港澳學生中有七成七想留台發展

近年迭有香港來台學生或來台人士反映申請在台居留不易，陸委會港澳蒙藏處官員與相關產學人員表示，澳僑學生普遍不熟悉留台制度的「評點制」，為能順利取得留台工作、居留及定居的資格，澳港生可多留意相關法規與活動訊息，並致電詢問解決問題。

中華港澳之友協會今（27）天在台北舉辦「港澳學生留台就業創業」座談會，中國科技大學校長唐彥博主持會議，並邀請產官學各界以及在台工作之港澳人士進行分享，他說，各大專院校皆有專責人員負責協助港澳僑生通過評點制，希望藉由此次活動讓港澳僑生更加瞭解台灣便利的制度。

大陸委員會港澳蒙藏處魏淑娟副處長表示，據勞動部統計，110學年度以評點制留台的港澳學生共有965人，較103年成長近15倍，顯示港澳學生留台發展的意願及人數都大幅成長。陸委會為了解在台港澳學生畢業後留台發展所遭遇的問題，特別在111年民意調查，發現有超過77%的同學有留台發展的意願，但也有近6成的港澳同學不完全了解「評點制」的詳細內容。

魏淑娟表示，為協助移居來台的港澳居民適應台灣社會，並增進台灣對港澳之認識與瞭解，陸委會與「財團法人臺港經濟文化合作策進會」每年都共同舉辦許多活動，包括製播Podcast節目、主題影展、友誼足球賽、美食文化嘉年華等活動，並主動關心港澳人士在台就學、就業及生活情形，協助解決相關問題。而策進會底下另設有「台港服務交流辦公室」，提供有意移居來台的港人相關諮詢服務，各位若遇到實際問題，也可以致電02-2700-3199的專線電話，會有專人提供諮詢服務。當然大陸委員會的FB、IG及Line等地方都有許多法規案例和活動訊息，希望大家多加利用。

主辦方中華港澳之友協會副會長兼秘書長張仕賢表示，協會在上世紀90年代即已成立，30年來見證台港、台澳關係在不同時期的轉折、變化，也盡力為港澳朋友提供更多服務，在台港澳學生有何問題，協會都很樂意來提供協助。

已在台工作的澳門體能教練何嘉淳分享他來台工作生活的經驗。他說，他來台就讀大學，並在大三、大四時參加學校的證照課程後順利取得證照，選擇留下來繼續在專業領域深耕。何嘉淳表示：申請工作證時，不能選擇公司資本額和營業額過低的公司，並且要選擇專業性高的項目，如此薪資才會多。而專業性則要藉由證照的不斷積累獲得來提升，關於評點制大家也不用過度擔心，只要如常大學畢業，有一定語言能力，基本上都不會太難。在拿到工作許可後才可以申請居留證。此外，如果已在台灣工作若有遇到從A工作換到B工作的事情發生，則B工作的工作簽證務必在十天內完成，最好早點規劃、無縫接軌，避免五年時間白費。

長榮桂冠飯店陳彥銘總經理指出，港澳同學應培養多元技能，提升自身競爭力。他以自己以前在馬來西亞服務為例，有位印度籍的員工知道他是台灣派來的主管，居然以台語向他問候早安。現在企業主在聘工多期盼「多能工」，那怕是擔任廚師，也已經不是以往只要把菜煮好，還得到前台去和客人說菜。另外，適度顯露自己的技能、工作態度、語言能力，都有助於讓雇主看到你的價值，從而得到比較高的報酬和被聘僱的機會。

在台從事自媒體創作的港人狄達表示，大家在求學的時候盡量去發掘自己的興趣，勇於嘗試各種不同的可能，無論是接政府的補助案、參加各種比賽、打工與實習，都能讓他們獲得更多體驗，同時也能為往後工作帶來正面效果、提升自己的人脈。此外，狄達認為在大學時應該多多豐富自己的技能經驗，若是能夠擁有即戰力，對於求職會是一大加分，增加公司願意協助取得評點制的意願。