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季辛吉今天百歲壽辰 環球時報：他證明了中美可以雙贏

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
27日是美國前國務卿季辛吉100歲壽辰，大陸官媒「環時」發出社評大讚季辛吉證明了「中美可以雙贏」。圖為2015年9月攝影。路透
27日是美國前國務卿季辛吉100歲壽辰，大陸官媒「環時」發出社評大讚季辛吉證明了「中美可以雙贏」。圖為2015年9月攝影。路透

27日是美國前國務卿季辛吉100歲壽辰，中外媒體紛紛撰文回顧他在國際政壇上的經歷與成就。大陸官媒「環球網」發出一篇社評指，季辛吉能超過價值觀與政治羈絆，務實理性地從真正的美國國家利益出發，推動大膽而有想像力的外交，「是今天美國最欠缺的」。文章並指，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是當前中美兩國需要的一劑良藥，季辛吉證明了「中美可以雙贏」。

文章指，雖外界對季辛吉的外交評價兩極，但僅憑其促成時任美國總統尼克森訪中、結束越戰以及緩和美蘇關係等三件「改變歷史的世界性大事件」，季辛吉也足以載入史冊。1971年，季辛吉赴中國進行秘密訪問，與時任中國總理周恩來會晤，為尼克森次年訪華做準備。中美兩國則在1979年1月1日正式建交。

文章稱，季辛吉從白宮權力中心退出後，結束了政治和外交生涯，卻開啟了作為思想家和戰略家的人生。當前複雜動盪的國際局勢引起世人擔憂，很多人更加關注、重視季辛吉的看法，甚至寄希望於這個百歲老人，能為眼下的僵局和難題指出一條行之有效的解決辦法。「這既說明了季辛吉作為戰略學家的巨大成功，同時也反映了人們對這樣的戰略學家在美國後繼無人的失望」，「美國的思想斷層已經是一個不爭的事實」。

文章指，季辛吉致力於盡可能地去了解其他國家，不僅是政治層面，還有文化和哲學，而這一點被認為是許多當代美國領導人所缺乏的。這兩年，季辛吉對中美「新冷戰」反覆發出強烈警告，他還提醒華盛頓不應誤判了中國的想法。「他的政策主張有很強的理性和務實特徵，這一缺失恰恰是美國在冷戰結束之後，外交中最大的不足和缺陷，也是美國在對外政策中反覆出錯的根本原因」。

文章稱，對如今「網紅政治」氾濫、聽不進去季辛吉忠告的華盛頓感到遺憾。半個多世紀以來，季辛吉先後近百次地往返於中美之間，他也是迄今訪問中國最多的美國政界人士，但他對中美歷史現實的敏銳觀察和務實建言事實上被華盛頓置之不理，反而是許多連台灣、西藏在地圖哪裡都指不出來的國會議員，贏得了最多的聚光燈，用激進的反華提案逐漸影響甚至主導了美國的國家政策方向，「這是當下美國政治的悲哀」。

文章指，季辛吉常常提出很多人想都不敢想的大膽主張，「與社會主義中國建交」就是最突出的例子，這成功證明了「中美可以雙贏」，一個忠實的美國愛國者也可以成為中國人民的老朋友、好朋友，這一點其實到今天並沒有改變，但華盛頓已經沒有了這樣的勇氣。華盛頓政客爭相展示對華強硬的時候，他們實際上表現出的是一種政治怯懦。

此前，季辛吉於《經濟學人》採訪中表示「人類的命運取決於美中兩國能否和平相處」，文章稱，雖今時中美關係和國際形勢與半個世紀前已完全不同，但這並不意味著和平與繁榮的根本邏輯發生了變化。「如果說50年前，共同挑戰讓中美超越分歧，那麼50年後的今天，中美之間巨大而廣泛的共同利益讓雙方有足夠的理由避免對抗」。文章強調，對頭腦發熱的華盛頓來說，季辛吉式的現實主義不僅沒有過時，反而是它現在需要的一劑良藥。

文章最後寫道，季辛吉是美國利益的堅定維護者，但因其睿智、理性和深刻，贏得了中國人的尊敬。「全世界都希望這樣的美國人能更多一些，美國也將因此獲得更多的尊敬，也希望華盛頓能在這樣的歷史關頭，多想一想這位老人帶來的啟示」。

季辛吉 美國

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