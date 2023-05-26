美刺針飛彈抵台 毛寧：敦促美方停止武裝台灣縱容台獨

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外交部發言人毛寧。（取自大陸外交部官網）
大陸外交部發言人毛寧。（取自大陸外交部官網）

據可信我軍方訊息，美已將一批ＦＩＭ—九十二肩射式刺針防空飛彈於昨天凌晨運抵桃園機場，由軍方接收。大陸外交部發言人毛寧今天在例行記者會上被問及此一問題時說，敦促美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止美台軍事聯繫和武裝台灣，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨。她並說，我們再次正告民進黨當局，企圖挾洋謀獨，以武拒統，只會以失敗告終。

根據《澎湃新聞》，毛寧指出，美國向台灣提供武器嚴重違反中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞台海和平穩定，這是極其錯誤和非常危險的舉動。中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧稱，從美國政客公開宣揚毀滅台積電，到加快把台灣武裝成「豪豬島」，美國為了倚台製華，不惜毀台的用心昭然若揭，包括台灣同胞在內的14億多中國人民絕不會答應。

她表示，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨。我們再次正告民進黨當局，企圖挾洋謀獨，以武拒統，只會以失敗告終。中方將密切關注事態發展，堅定維護國家主權安全和領土完整。

毛寧 美國 桃園機場

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