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大陸空姐假裝不懂中文講英文 港人1招反擊：用母語溝通有何問題？

香港01／ 撰文：謝茜嘉
圖為國泰航空乘務員步出接機大堂。中新社
圖為國泰航空乘務員步出接機大堂。中新社

國泰航空3名空姐涉歧視非英語乘客事件引起軒然大波，早前有港人於網上分享類似經歷，指有次乘搭大陸航空公司班機，懂普通話的大陸空姐於派餐時疑假裝不懂中文，堅持用英文與他和女友溝通。他與女友於是以同一招數反擊，假裝不懂英文，堅持用中文與對方溝通，擾攘一陣子後，空姐終於肯轉為說中文提供服務。原PO事後直言，空姐假裝不懂中文「實在匪夷所思」，指出「大家都識中文又Asia（亞洲）樣，用母語溝通有何問題」。

該港人早前將經歷投稿至Instagram專頁「UpGrade 校園台」，憶述有年與台灣女友一起乘搭大陸航空公司班機，從美國飛往中國大陸，欲返回福建探親。當時他於機上聽到有兩名大陸空姐全程用普通話聊天，「有說有笑，工作態度都很專業」，不過他未有理會，認為只要服務正常，空姐聊天也沒所謂，沒想到其後卻發生令他感不快的事件。

原PO表示，當時有位大陸空姐走到女友身邊，以英文詢問她想吃什麼，女友禮貌地問「請問可以講中文嗎？」，空姐隨即露出很困擾的表情，聲稱不懂中文，請求他幫忙翻譯。原PO當時心想：「我完全不理解，你剛才與同事講了幾個鐘頭中文、名牌都寫中文名、又是一間大陸航空公司，還是飛大陸境內航班？」

港人見狀亦假裝不懂英文，雙方擾攘了1分鐘後，空姐終於肯轉為說中文提供服務。他和女友用中文下完單後，女友更於空姐送上食物時，用一口流利的英文對他說：「this bread is so fluffy, doesn't look like an airplane meal at all（這個麵包太鬆軟了，一點都不像飛機餐）」，而他亦即附和道「like fresh out of the oven（就像剛從焗爐中拿出來）」。空姐眼睜睜地看着他們，「臉部肌肉頓時僵硬起來」，原PO這時再問「Any questions?（有什麼問題？）」，空姐隨即邊搖頭邊離開。

原PO直言，「直到家我都無法理解為何要假裝不懂中文，實在匪夷所思」。對於為何他與女友明明懂英文卻不以英交溝通，他解釋「我不想講英文，大家都識中文又Asia（亞洲）樣，用母語溝通有何問題」，他更指事後還致電航空公司，了解空姐是否被禁止以中文提供服務，但獲告知不是，故無奈指「所以到底怎會拒絕講中文，至今都是一個謎」。

一名網友在網上發文爆料，聽見國泰航空的空服員私下嘲笑乘客不會英文，將「毛毯」講成「地毯」，並稱「如果你不能用英文說出毛毯，就拿不到」。路透社
一名網友在網上發文爆料，聽見國泰航空的空服員私下嘲笑乘客不會英文，將「毛毯」講成「地毯」，並稱「如果你不能用英文說出毛毯，就拿不到」。路透社

事件引起熱議，有網友表示，「同胞覺得講英文高級點，自我感覺良好」、「我以前做迪士尼櫃檯收銀，期間都有大陸人直接用英文問我How much?（多少錢？），我不用英文答，答完他們一律會講『啥？』，最後我一樣用普通話答話」。

有網友分享類似事件，指有香港空姐假裝聽不懂廣東話，「單指大陸人，我前幾年英國搭國泰返香港，每個空姐都假裝聽不懂廣東話，明明我坐個位旁邊就是休息室隔籬，之前全程都聽幾位同事用廣東話聊天，怎知我主動用中文問的時候，到死都堅持用英文覆回答我」。

另有網友說，「雖然這個空姐0分，但我都想講句，我的母語是廣東話」、「開會時全部人明明本身會講中文，都要用英文開會一樣」。

延伸閱讀：

空姐性暗示？頻問台男「要不要爽歪歪」以為特殊服務　真相瘀到暈

無禮大媽搭飛機狂點餐飲　再搶鄰座乘客咖啡　飲完咁做令空姐嚇呆

文章授權轉載自《香港01》

空姐 英文 女友 廣東

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