比爾．蓋茨：到2024年新冠造成的經濟損失超過14兆美元

據《環球網》報導，微軟的創辦人比爾·蓋茨今26日在北京舉行的「2023中關村論壇」上發表視頻演講表示，中國已經在應對一些全球複雜挑戰中發揮重要作用，比如大流行病和全球糧食安全問題。「中國擁有令人矚目的經驗與專長，一直致力於對科技創新的投入，中國將能夠通過分享其科技成果與成功經驗為世界做出獨特貢獻。」

比爾·蓋茨在演講中表示，除導致大量死亡外，新冠還帶來嚴重的次生災害。首先，全球經濟遭到重創，預計到2024年，新冠疫情造成的經濟損失將超過14萬億美元。其次，新冠疫情與氣候變化及地區衝突的疊加衝擊，導致全球面臨糧食危機的人數翻了一番。

比爾·蓋茨說，「我們需要為下一次大流行病做好準備」。面對新冠，我們毫無準備，我們需要在疫情監測方面做得更好，在下次疫情在全球蔓延之前就做出有效應對。我們需要加快診斷以及藥物和疫苗的研發生產。我們還需要致力於讓這些工具惠及世界上每個人。中國的相關專長、資源和生產能力將有助於我們實現目標。

他還提到，另一個中國將能夠發揮重要作用的領域是全球糧食安全。新冠疫情仍在持續衝擊全球糧食供應鏈，地區衝突讓全球糧食市場陷入混亂，而氣候變化給農業生產造成壓力，飢餓的威脅迅速加劇。「中國在二十國集團（G20）外長會議上提出國際糧食安全合作倡議，在推動全球應對危機的道路上邁出了重要一步。」

在去年7月於巴厘島舉行的G20外長會上，時任大陸國務委員兼外長王毅就糧食和能源安全問題闡明中方立場並代表中方提出國際糧食安全合作倡議。

比爾·蓋茨呼籲，「危機不分國界」，我們必須致力於跨界合作，攜手應對。他說，「儘管面臨重重挑戰，我依然樂觀，我相信未來一切都會好起來……我有信心我們將在多重挑戰下重整旗鼓，在下一次全球大流行給世界造成悲劇之前防患於未然。」