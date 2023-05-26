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歐盟官員會李輝 籲中國發揮建設性作用促俄撤軍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國政府歐亞事務特別代表李輝25日與歐盟官員莫拉會面。（取自莫拉Twitter）
中國政府歐亞事務特別代表李輝25日與歐盟官員莫拉會面。（取自莫拉Twitter）

中國政府歐亞事務特別代表李輝在前往「五國行」最後一站莫斯科之前，25日先於布魯塞爾會見了歐盟官員莫拉，據歐盟發出的新聞稿，雙方就俄烏戰爭進行討論，莫拉也呼籲中國大陸作為聯合國安理會常任理事國成員發揮建設性作用，促俄立即無條件撤軍，實現烏克蘭和平。

歐盟新聞稿指，歐盟對外事務部政治事務副秘書長、歐洲對外行動署政治主任恩里克·莫拉25日在布魯塞爾會見了李輝。莫拉歡迎李輝訪問歐洲，特別是基輔，以及與烏克蘭的接觸。

新聞稿指，雙方討論了俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，以及促進公正和可持續和平的途徑。莫拉強調，俄羅斯對無端侵略烏克蘭「負有全責」，且這對地區和全球穩定、安全與繁榮構成了重大挑戰。他重申，烏克蘭正在行使其自衛權，歐盟也將長期支持烏克蘭。

莫拉表示，在烏克蘭和平議題上，根據國際法的行使非常重要，任何結束俄羅斯對烏克蘭的非法侵略戰爭的方式，都必須完全符合《聯合國憲章》。他並呼籲中國發揮建設性作用，維護和促進《聯合國憲章》和國際法。

莫拉重申，須遵守主權、獨立、領土完整、和平等原則，並要求俄羅斯立即無條件地從撤出所有部隊和軍事裝備，制止以平民為目標的無差別流血衝突。

針對李輝與莫拉的會面，大陸外交部目前尚未發布官方新聞稿。

據俄羅斯外交部消息，李輝將於26日抵達莫斯科，並會晤俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）。這將是李輝五國行的最終站，此前李輝已先後至烏克蘭、波蘭、法國、德國進行訪問。

烏克蘭 俄羅斯 歐盟

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