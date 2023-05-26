「大陸人民亦為國民」 政院通令 停止適用

中國大陸一名錢姓男子日前到台灣自行車環島，行經高雄遭漏電的路燈電擊死亡，高雄地院根據卅年前法務部函釋「大陸地區人民也是中華民國人民」判國賠四六三萬元。行政院廿四日通令各部會，依國籍法定義，中國大陸人民不具中華民國國籍、非屬中華民國國民，自不享有或負擔中華民國國民的權利義務，凡舊函釋與此牴觸者，應自即日起停止適用或不再援用。

民進黨立委鄭運鵬表示，其實行政院早已在清理相關不適當的舊函釋，日前陸委會也開始會同相關機關完成檢討之不適當的函釋清單。未來法官再有類似的引用及判決，就是法官個人意識形態問題，就是錯誤的判決要接受國人的批判。

鄭運鵬表示，關於國賠案件，是我國政府的責任，要賠償中國大陸來台旅客，他沒有意見，只是賠償理由不能是法官認為中華人民共和國人民算中華民國國民。