王文濤赴美 將會雷蒙多、戴琪

大陸商務部發言人束珏婷昨天證實，大陸商務部部長王文濤赴美參加廿五、廿六日舉行的亞太經合組織（ＡＰＥＣ）貿易部長會議，期間將與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪會談，雙方將就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

ＣＮＮ報導引述大使館經濟商務處人員表示，王文濤與雷蒙多、戴琪的會晤「為兩國提供了一個機會，可以通過雙邊、區域和多邊渠道進行對話，以解決各自在經貿領域的關切」。

美國商務部長雷蒙多。（路透） 中美高層近來逐漸恢復接觸，觀察者網報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，經過前兩個多月的「凍結」後，現在中美高層交往開始重啟，接下來美方應該會有一些內閣級別官員陸續訪中。

此外，美國總統拜登廿一日在Ｇ７峰會後表示，他預計與中國的關係將很快解凍。

吳心伯分析稱，中國駐美大使謝鋒履職後，可能有更多機會和拜登政府的高級官員接觸。但這些潛在的高層交往是否會推動中美關係改善，還需要觀察接下來的見面和互訪能否產生積極效果。在具體的問題領域，能否解決一些問題，增進合作，「目前還不能太樂觀」，「中美關係不是按照美國的節奏走的」，不是美方說解凍就解凍。

吳心伯舉例，中國國家網信辦日前以網路安全隱患為由，要求中國國內關鍵訊息基礎設施的運營者應停止採購美光公司產品，中方採取這一措施，「實際上是增加了中方下一步在中美商務領域會談中的籌碼」。

吳心伯說：「中方當前就是在『亮劍』，表明我手裡也有牌，這樣才能足夠有效地影響對方，推進改善對華關系，這就是鬥爭的藝術。」

大陸商務部發言人束珏婷昨天在例行記者會上還就美光事件回應指，大陸對美光的審查是維護國家安全的必要措施。束珏婷並重申，「只要遵守中國法律法規要求」，歡迎各國企業、各類產品服務進入大陸市場。

白宮發言人柯比廿四日表示，北京近期以安全為由，對美國晶片商美光發布禁令，「顯然欲破壞七大工業國集團（Ｇ７）反對經濟脅迫的強硬立場」。Ｇ７首度就此發布聲明後，美光隨即被封殺。不過，柯比也說，不會對美中兩國關係構成重大影響，白宮將與大陸直接就美光事件展開對話，華府期望與大陸進行更開放、更具建設性的溝通。