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中方將反制日本半導體設備限令？ 陸商務部這樣回應

聯合報／ 記者葉文義／即時報導
大陸商務部發言人束玨婷表示，日本政府於5月23日正式出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施，這是對出口管制措施的濫用。圖/新華網
大陸商務部發言人束玨婷表示，日本政府於5月23日正式出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施，這是對出口管制措施的濫用。圖/新華網

日本政府近日宣布將於7月23日把23個半導體製造設備列入出口管制名單，外界關注中國大陸將採取何種反制措施？對此，大陸商務部新聞發言人束玨婷25日提出警告，呼籲日方應「立即糾正錯誤做法」，中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

日本政府近日正式發布對用於晶片製造的六類23項設備實施出口管制，包括3項清洗設備、11項薄膜沉積設備、1項熱處理設備、4項光刻設備、3項刻蝕設備、1項測試設備。外媒分析，日本的出口管制將比美國去年的制裁更令北京不安。

在25日大陸商務部例行記者會上，有外媒針對日本出口管制措施提問，中方有可能會採取怎樣的具體措施？

對此，大陸商務部發言人束玨婷表示，日本政府於5月23日正式出台針對23種半導體製造設備的出口管制措施，這是對出口管制措施的濫用，是對自由貿易和國際經貿規則的嚴重背離，將嚴重損害中日兩國企業利益，嚴重損害中日經貿合作關係，衝擊全球半導體產業鏈供應鏈安全穩定，中方對此堅決反對。

束玨婷還稱，日方應從維護國際經貿規則和中日經貿合作出發，立即糾正錯誤做法，避免有關舉措阻礙兩國半導體產業正常合作和發展，切實維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。中方將保留採取措施的權利，堅決維護自身合法權益。

半導體 日本 大陸商務部

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