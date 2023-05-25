快訊

圖表／對Netflix心死想跳槽？7大影音串流平台「全都能寄生」 這款最低月付18元爽爽看

陸商務部證實 王文濤將會見美國商務部長、貿易代表

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸商務部部長王文濤（右）將參加於25、26日舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，並與美國商務部長雷蒙多（左）、貿易代表戴琪會談。（美聯社、路透）
大陸商務部部長王文濤（右）將參加於25、26日舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，並與美國商務部長雷蒙多（左）、貿易代表戴琪會談。（美聯社、路透）

大陸商務部發言人束珏婷25日證實，大陸商務部部長王文濤將赴美參加25、26日舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，期間將與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪會談，雙方將就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

路透報導，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇於18日新聞吹風會上首先透露了上述消息，但當時雙方仍就會面細節進行討論。

CNN報導引述大使館經濟商務處人員表示，王文濤與雷蒙多、戴琪的會晤「為兩國提供了一個機會，可以通過雙邊、區域和多邊渠道進行對話，以解決各自在經貿領域的關切」。

劉鵬宇當時表示，大陸對與美國在各個層面的交流和跨領域的合作持開放態度，但前提是相互尊重、平等互利。他還說，中美雙方應落實習近平和拜登在去年11月G20峇里島峰會中達成的共識，包含妥善處理台灣等敏感問題，並指美中應共同努力結果彼此間存在的問題，「為兩國元首未來的互動創造有利條件」。

此前，中共中央外事辦主任王毅與白宮國家安全顧問蘇利文進行長達逾8小時的會談，這是「氣球事件」後中美高層首次會晤，也被視為中美兩國破冰的重要訊息。有媒體分析，中美恢復對話的動力之一是為11月的APEC峰會準備，希望屆時能促成習近平與拜登再一次會晤。

美國總統拜登上周末在日本G7峰會後曾表示，華盛頓與北京的關係「應該很快可以解凍」。不過美國之音引述分析人士看法指出，鑒於美中之間「信任完全瓦解」，短期內改善美中關係的任務艱巨，但雙方可以避開「原則問題」，從具體的小事著手，甚至可以是「交易性的」，一步步建立某種信任。

美國 拜登

延伸閱讀

烏克蘭盼取得F-16 路透社彙整跨國援助計畫

關係解凍？美中商務部長今華府會 氣球事件後首次部長會晤

德州小學槍擊慘案週年 拜登哽咽籲管制槍枝立法

國防部：美援台5億軍備案「都是現貨」 最近就會實施

相關新聞

南華早報：台灣可望在6月開放陸客來台旅遊

台灣國門早已經對全世界開放，唯獨對何時開放大陸商務人士與陸客來台，蔡政府迄今仍不願鬆口。但香港南華早報報導，國民黨籍金門...

美中關係解凍？陸學者透露：美國將有一些高級官員訪華

懸缺四個多月後，大陸新任駐美大使謝鋒當地時間23日下午飛抵美國履新，大陸商務部長王文濤隨後也傳出赴美的消息。復旦大學國際...

陸商務部證實 王文濤將會見美國商務部長、貿易代表

大陸商務部發言人束珏婷25日證實，大陸商務部部長王文濤將赴美參加25、26日舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，...

謝鋒駐美 評論：關鍵字是習近平委派

中國新任駐美國大使謝鋒23日抵達履新，香港媒體評論，他是知美派也是鬥爭派，更重要的是他高調說出「受習近平主席委派」而來，...

天主教香港教區主教：教宗致力推動與北京對話

天主教香港教區主教周守仁24日說，中國教會與國家命運不可分割，因為教會子民都是中國人。

中菲爭主權南沙搶設浮標 胡錫進：不讓菲「仗美耍混」

中菲在南海爭端再起。菲律賓海岸警衛隊本月中旬在南海存在主權爭議的五個島礁附近設置浮標，以宣示主權。中國交通運輸部昨日則宣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦