陸商務部證實 王文濤將會見美國商務部長、貿易代表

大陸商務部發言人束珏婷25日證實，大陸商務部部長王文濤將赴美參加25、26日舉行的亞太經合組織（APEC）貿易部長會議，期間將與美國商務部長雷蒙多、貿易代表戴琪會談，雙方將就中美經貿關係和雙方共同關注的問題和美方交流。

路透報導，大陸駐美大使館發言人劉鵬宇於18日新聞吹風會上首先透露了上述消息，但當時雙方仍就會面細節進行討論。

CNN報導引述大使館經濟商務處人員表示，王文濤與雷蒙多、戴琪的會晤「為兩國提供了一個機會，可以通過雙邊、區域和多邊渠道進行對話，以解決各自在經貿領域的關切」。

劉鵬宇當時表示，大陸對與美國在各個層面的交流和跨領域的合作持開放態度，但前提是相互尊重、平等互利。他還說，中美雙方應落實習近平和拜登在去年11月G20峇里島峰會中達成的共識，包含妥善處理台灣等敏感問題，並指美中應共同努力結果彼此間存在的問題，「為兩國元首未來的互動創造有利條件」。

此前，中共中央外事辦主任王毅與白宮國家安全顧問蘇利文進行長達逾8小時的會談，這是「氣球事件」後中美高層首次會晤，也被視為中美兩國破冰的重要訊息。有媒體分析，中美恢復對話的動力之一是為11月的APEC峰會準備，希望屆時能促成習近平與拜登再一次會晤。

美國總統拜登上周末在日本G7峰會後曾表示，華盛頓與北京的關係「應該很快可以解凍」。不過美國之音引述分析人士看法指出，鑒於美中之間「信任完全瓦解」，短期內改善美中關係的任務艱巨，但雙方可以避開「原則問題」，從具體的小事著手，甚至可以是「交易性的」，一步步建立某種信任。