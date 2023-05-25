天主教香港教區主教：教宗致力推動與北京對話
天主教香港教區主教周守仁24日說，中國教會與國家命運不可分割，因為教會子民都是中國人。
據香港明報，周守仁24日晚上在教區舉辦的「為中國教會祈禱日」儀式上進行中文講道說，天主教會在歷史上曾犯過一些錯誤，但強調教會在當今中國不會以殖民心態自居。
周守仁稱，現任教宗方濟各致力推動與中國大陸對話溝通，祈禱雙方可放下為對方設下的預設、假設和成見，以同理心，進一步互相了解，建立互信。
周守仁上個月率團到北京展開五天訪問，成為香港主權移交以來首位訪問北京的香港主教。
周守仁在北京期間曾表示，信徒應該要愛國愛教，期待北京與香港教區有更多交流，已邀請北京教區主教李山訪問香港。
他在會見媒體時說，愛國是「應分」（粤語，意即應該）的。他说︰「大家都要去學習如何去愛國，同時愛教會。大家都想自己國家好，没人想自己國家衰，都會講愛國。我覺得是應該的。如果在香港、中國住的公民，愛自己國家應該的。」
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