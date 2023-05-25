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大陸七名央企高層主管同日被調查落馬

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京即時報導
一汽奔騰轎車有限公司銷售分公司副總經理蘭曉兵涉嫌嚴重違紀違法，正被紀委調查。（微博照片）
一汽奔騰轎車有限公司銷售分公司副總經理蘭曉兵涉嫌嚴重違紀違法，正被紀委調查。（微博照片）

大陸發出對整治國有企業領域腐敗，加大查辦案件工作力度的信號。中共中央紀委國家監委25日宣布，大陸中央企業七名管理人員涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

據新華社報導，這七名被查的央企管理人員分別是：中國國家電網原國網智能電網研究院建設工作領導小組辦公室常務副主任王紀年；中國華能煤業有限公司原一級諮詢謝俊文；中國一汽奔騰轎車有限公司銷售分公司副總經理蘭曉兵；中國中化中化能源股份有限公司中化泉州石化有限公司黨委委員、紀委書記劉其峙；中鋁集團中國長城鋁業有限公司河南長城信息技術有限公司原黨委書記、總經理矯琨；通用技術集團國際物流有限公司副總經理鄭宇；中國兵器工業集團山東北方現代化學工業有限公司倉儲公司原會計史靜。

中共中紀委上一次集中通報央企管理人員被查的消息是在本月12日，當時包括中林集團原黨委書記、董事長宋權禮在內的七名央企管理人員被查。

在此之前，中紀委還於上月23日發布五名央企管理人員被查的消息。

中共中央紀委國家監委網站4月26日刊發題為《國資央企管理人員接受審查調查信息集中發布，重點領域重點整治》的文章指出，上述人員被查釋放出持續深化整治國有企業領域腐敗，加大查辦案件工作力度，嚴字當頭、一嚴到底的強烈信號。

中共 長城

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