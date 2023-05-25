習近平會俄總理「核心利益 互相支持」

大陸國家主席習近平昨日在人民大會堂會見到訪的俄羅斯總理米舒斯京時強調，中方願同俄方在涉及彼此核心利益問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、廿國集團等多邊舞台加強協作。

習近平並提出，中俄雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水平，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，並打造更多新的增長點。米舒斯京則表示，俄方將充分利用兩國總理定期會晤及相關合作機制，深化雙方在各領域的務實合作。

據俄羅斯塔斯社報導，米舒斯京昨日上午在與大陸國務院總理李強昨日會談時表示，俄羅斯與中國的關係處於前所未有的高水平。兩國相互尊重彼此的利益，有意共同應對由國際局勢動盪加劇和來自西方集體非法制裁壓力帶來的新挑戰。

米舒斯京在與李強會面時表示，中俄兩國能源部門的雙邊合作已具備戰略性質。「俄羅斯對中國的石油供應排名第一，天然氣、煤炭和電力（對中國）的出口也在增長」。他並指出，俄羅斯和中國之間已經有百分之七十的跨境結算以盧布和人民幣進行。

米舒斯京廿三日飛抵上海，在中俄商務論壇發言時，還引用唐代詩人王之渙「登鸛雀樓」中的名句「欲窮千里目，更上一層樓」。他說：「我建議我們一起邁出這樣的一步。加強俄中新時代全面戰略協作夥伴關係，造福我們的國家和人民。」