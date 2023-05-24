中國新冠第二波疫情高峰預測6月底到來 「二陽」症狀嚴重嗎？

5月22日，中國工程院院士鐘南山在一個論壇上表示，根據模型預測，今年新冠第二波疫情高峰會在6月底，屆時新增感染約6500萬／周。2023年5月底最高峰的感染人數為4000萬／周。他說：「一個Omicron感染者可傳染30多人，我們的疫情防控戰略已經從過去的預防感染調整為現在的預防重症，因為感染是很難預防的。」

香港大學生物醫學學院教授、病毒學專家金冬雁向德國之聲表示，「鐘老的基本預判和意見都是對的。我完全同意。新冠病毒會找到每一個易感者，這是不以人們意志為轉移的。除非反復接種高效疫苗或者完全與世隔絕，否則都可能被感染。」不過，對於模型預測數據，金冬雁認為，是否准確將由實踐來檢驗。

如何才能預防重症呢？金冬雁教授指出：「防重症兩大武器一是象輝瑞莫德納同樣高效的mRNA疫苗，高危群組建議反復接種。二是大量儲備並公平分配Paxlovid及其他藥給高危人士。」

二陽患者總體症狀較輕

據《中國新聞周刊》5月23日的一篇報導，德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉在接受《中國新聞周刊》採訪時表示，相較於初次感染，二次感染免疫反應時間會更短，症狀也較為輕微。他說，一部分人的二次感染或不可避免；中國也要面臨第二三波疫情，但是由於人群已有基礎免疫力，感染波峰不會太高，而且感染時間會被拉長，不會發生第一輪感染那種6 ~8周內基本所有人群都被感染的情況。此外，大多數人病情會在幾天內好轉。如果有人出現持續高燒等嚴重症狀，及時就醫可以避免嚴重後果。

據澎湃新聞報導，北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗介紹他觀察到的情況說，「二陽」患者主要是18歲到60歲這個年齡段的中青年人，「二陽」患者總體症狀比第一次感染要輕，病程相對較短，重症病例也很少。因此，「二陽」患者人數上升對醫療資源的影響較小，「整個醫療狀況、救治能力遠遠好過年初的感染高峰時期」，他說。

《科技日報》報導說，5月18日，中國科學院院士、北京大學教授謝曉亮在一場學術會議上表示，從當前疫情的統計數據看（以北京為例），此輪疫情走勢圖較緩和，大概率不會出現今年初那樣的疫情形勢。

《自然》雜誌今年5月4日發文稱，新冠病毒雖有復甦之勢，但再次出現讓醫院不堪重負的井噴式疫情的可能性不大。各國現在經歷的是頻率高但致死率更低的感染潮，特徵為相對高比例的輕症感染。

5月5日，世界衛生組織總干事譚德塞在日內瓦宣布，新冠疫情不再構成國際關注的突發公共衛生事件，但他同時強調，這並不意味著新冠病毒不再是一個全球衛生威脅。

（綜合報道）

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