回擊菲律賓？北京宣示主權 在南海島礁設置3浮標

菲律賓海岸警衛隊本月中旬在南海採取了行動，於存在主權爭議的5個南海島礁附近設置浮標以宣示主權。中國大陸今天作出回應，大陸交通運輸部宣布，已在三個南海的島礁附近設置浮標。

據大陸微信公眾號「交通運輸部」24日消息，近日，為保障船舶航行及作業安全，大陸交通運輸部南海航海保障中心在南沙群島「火艾礁、牛軛礁和南薰礁」附近海域，布設3座燈浮標。

香港星島網報導，據查，火艾礁位於南沙群島道明群礁以東，在西月島西南約17海里。環礁長7公里，寬2.2公里，是無人島礁。退潮時露出，有礁湖。

大陸漁民向稱火哀，因環礁東北角伸出的礁體使整個礁形如「火哀」得名。「火哀」原指大陸海南漁民用椰衣製成的用來點火的火種。1983年大陸公布「火艾礁」為標準名稱。據知，菲律賓和越南也稱對該島礁擁有主權。

牛軛礁位於南沙群島九章群礁東北端，為環礁中最大的礁盤，退潮時出露，因狀如牛軛，故名。1983年公布名稱為牛軛礁。大陸漁民向稱「牛軛」。該島礁無人駐守，但大陸的南沙群島守備部隊定期會對該島礁進行巡邏及監控。

南薰礁是南沙群島中一暗礁。目前由中國大陸實際控制，行政上隸屬於海南省三沙市。中國大陸對在該島礁進行了填海，並建有樓房。

據報導，今年五月中旬，菲律賓海岸警衛隊發言人傑伊·塔裡拉在社交媒體發布消息稱，菲海岸警衛隊已在近日於南海投下了5個航標，目的有兩個，一是所謂保護海上航道安全，二是宣誓菲律賓在南沙群島所謂的「主權」。

按照菲海岸警衛隊的說法，他們為了投下這5個航標花了3天時間。而且根據菲方公布的照片來看，這些投下的航標上不僅帶有菲律賓的國旗，還標注了附近島礁的名字。