藍營籲以九二共識重返WHA 陸委會：迎合中共政治勒索

台灣今年爭取參與世界衛生大會（WHA）再度失敗，有媒體報導引述國民黨立委說，應複製2016年模式，以「九二共識，一中各表」回應，重回聯合國專門組織。對此，陸委會24日回應指控，是中國大陸片面設置「一個中國原則」政治前提，罔顧台灣民眾健康權益，且這項主張「是否有迎合中共政治勒索之虞，國人及國際社會自有公評」。

國民黨立委陳以信表示，針對WHA大會秘書處採取聯合國2758號決議文之「一中原則」，台灣應採取2016年模式以「九二共識、一中各表」回應，複製當年成功模式以重回聯合國專門組織。

陸委會24日回應說，大陸國台辦針對中共阻擾我國參與世界衛生組織，宣稱是「民進黨當局拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，導致台灣參與WHA的政治基礎不復存在」，換言之，中共公然承認阻止台灣參與世衛組織，是我們不肯接受他們片面設置的「一個中國原則」政治前提，因而完全罔顧台灣民眾的健康權益。

陸委會說，對此深感遺憾，關於媒體報導的這項主張（藍委呼籲以「九二共識、一中各表」回應），是否有迎合中共政治勒索之虞，國人及國際社會自有公評。

陸委會接著說，北京針對台灣參加WHO架構下相關活動，曾於2005年與WHO秘書處秘密簽訂備忘錄，依照該備忘錄，台灣醫療衛生專家參加WHO相關技術性活動與會議，必須以個人身分出席，且會議資料一律要註明是來自「中國台灣」，另倘台灣發生經過中國大陸認可的緊急公衛事件，WHO在徵得中方同意後，得派遣專家或適當人員到台灣協處等。

陸委會說明，依照此一備忘錄，台灣過去以觀察員身分參與WHA，完全是在陸方所設定的「一個中國原則」框架下進行，台灣代表團的位階是附屬於中國大陸代表團之下。

陸委會進一步表示，誠如2011年有資深媒體人評論，台灣參與WHA是在逐年邀請、逐年參與兩項前提下進行，也就是說，台灣的觀察員身分，其實只是臨時的身分，而且此一身分能否取得，完全操諸世衛秘書處之手，而世衛秘書處背後又受制於中國大陸政府，北京如果不點頭同意，台灣只能在WHA大會門外徘徊。但善意有時而窮也有時而變，如果哪一天民進黨再度執政，北京很可能不再繼續邀請台灣成為WHA觀察員。這個客觀的評論，一語揭穿所謂中國大陸對台善意的謊言。

陸委會說，台灣公衛成就有目共睹，相關國家及國際組織紛紛支持台灣參加WHA，反映將台灣納入全球公衛體系已成為民主國家的共識。對於中共不擇手段打壓我國際參與，甚至連台灣民眾切身健康權益都設置政治前提，我們表達強烈譴責，也呼籲國人應認清陸方對我的無情打壓作為。