快訊

正新輪胎創辦人被盜墓 前司機挖骨灰勒贖6000萬遭判刑

千頃光電插旗後山 鳳林人憂砍掉森林…動物也回不來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸外交部喊話美國 為新任大使謝鋒提供支持和便利

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
空懸了五個月，中國大陸駐美國大使謝鋒（左）23日終於抵達紐約，將轉赴華府上任，美國國務院表達歡迎。（路透）
空懸了五個月，中國大陸駐美國大使謝鋒（左）23日終於抵達紐約，將轉赴華府上任，美國國務院表達歡迎。（路透）

中國大陸新任駐美大使謝鋒23日抵達美國屢新，在24日的例行記者會上，中國大陸外交部發言人毛寧表示，大使是中美兩國溝通合作的重要橋樑和紐帶，希望美方為謝鋒大使履職提供支持和便利。她說，希望美方和中方相向而行，加強對話，管控分歧，推進合作，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。

毛寧表示，新任駐美國大使謝鋒已經抵美履新。大使是中美兩國溝通合作的重要橋樑和紐帶，希望美方為謝鋒大使履職提供支持和便利。

毛寧說，中美關係對中美兩國和世界都具有重大意義。中方始終按照大陸國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，看待和發展中美關係，同時堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

她表示，希望美方和中方相向而行，從兩國和世界人民的共同利益出發，加強對話，管控分歧，推進合作，推動中美關係重回健康穩定發展的正軌。

在謝鋒抵達紐約機場時，他接受媒體訪問說，自己是大陸人民的代表、使者，為了捍衛中國大陸利益而來，為了增進中美交流合作而來。

另一方面，對於美方質疑中國大陸封禁美光沒有事實依據。毛寧回應說，中方有關部門對美光公司在華銷售產品的網路安全審查是依法實施的，決定是基於事實作出的。

毛寧說，中國大陸網路安全審查不針對特定國家和地區，也不排斥任何國家的技術和產品。她並反控，美國以國家安全為藉口，在沒有任何事實依據的情況下，將1,200多個中企和個人列入各種清單，實施各種限制，這才是經濟脅迫，這才是不可接受的。

對於有美國國會議員提出，要將中企列入實體清單，毛寧還表示，中方將繼續採取必要措施，堅決維護中國大陸企業和機構的合法權益。

毛寧 美國 外交部

延伸閱讀

與拜登不同調？美國務院澄清：不會解除制裁中防長李尚福

蘋果與博通簽訂數十億美元協議 在美國開發5G射頻組件

愛沙尼亞WHA首發言挺台 外交部：誠摯感謝

中國駐美大使懸缺多時 謝鋒抵美履新

相關新聞

藍營籲以九二共識重返WHA 陸委會：迎合中共政治勒索

台灣今年爭取參與世界衛生大會（WHA）再度失敗，有媒體報導引述國民黨立委說，應複製2016年模式，以「九二共識，一中各表...

美點名長鑫存儲列黑名單 陸外交部：反對濫用國家力量

針對美國眾議院中國委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）表示，大陸對美光科技（Micron）的部分晶片實施禁售...

陸外交部喊話美國 為新任大使謝鋒提供支持和便利

中國大陸新任駐美大使謝鋒23日抵達美國屢新，在24日的例行記者會上，中國大陸外交部發言人毛寧表示，大使是中美兩國溝通合作...

北京清華發布國際安全觀民調 民眾最關注傳染病、領土

北京清華大學戰略與安全研究中心今發布首份「中國人的國際安全觀」民意調查報告。當中指出，受訪的中國民眾最關注的國際安全問題...

米舒斯京會李強：今年俄中貿易額將超二千億美元

根據俄羅斯塔斯社報導，正在訪陸的俄羅斯總理米舒斯京24日表示，今年俄中雙邊貿易額可能超過2000億美元的基準。俄中70%...

俄總理談中俄前景 提了「這句」唐詩

俄羅斯總理米舒斯京抵中訪問，並在上海舉行的俄中商務論壇上發言。引人注意的是，對於中俄關於的前景，米舒斯京引用了一句唐詩：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦