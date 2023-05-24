人民日報：世衛大會拒絕台提案是正義之舉、人心所向

中共中央機關報人民日報發表署名「鐘聲」的文章稱，民進黨當局為一黨政治私利大搞政治操弄，頻刷「國際存在」，妄圖「以疫謀獨」是棄大道、走絕路。個別國家明裡暗裡支持慫恿，推波助瀾，這種逆歷史潮流而動、故意破壞國際規則的惡劣行徑注定失敗

5月22日，第七十六屆世界衛生大會總務委員會和全會分別做出決定，明確拒絕將個別國家提出的所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程。這是世衛大會連續第七年拒絕所謂涉台提案，充分說明一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰。

在台灣參與國際組織，包括世界衛生組織活動問題上，中方立場是一貫的、明確的，即必須按照一個中國原則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會25.1號決議確認的根本原則。 2009年至2016年，台灣地區連續8年以「中華台北」名義和觀察員身份參加世衛大會，這是在兩岸均堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。民進黨自2016年上台以來，將政治圖謀置於台灣人民福祉之上，頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在。為了維護一個中國原則，捍衛聯合國大會及世衛大會相關決議的嚴肅性和權威性，中方決定不同意台灣地區參加今年世衛大會，是「正義且必要之舉」。

文章稱，個別國家鼓動所謂「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」，完全是妄圖將衛生問題政治化，借台灣問題粗暴干涉中國內政。今年世衛大會召開前，美國國務院發表所謂聲明，妄稱「強烈鼓勵」台灣地區參加世衛大會，並施壓世衛組織不得阻撓。美國眾議院外交委員會還通過一項所謂法案，稱中國代表權不含台灣地區。美國罔顧國際法和國際關係基本準則，借涉台問題搞政治操弄，真正企圖在於「以台制華」。正是在美國的指使和授意下，個別國家向世衛組織提交提案，試圖以「補充項目」在世衛大會議程上討論邀請台民進黨當局參加會議。世衛大會迅速拒絕這份荒唐的提案，是對美國霸權霸道霸凌行徑的又一記重擊。

文章最後稱，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分的歷史事實和法理事實不容置疑。民進黨當局為一黨政治私利大搞政治操弄，頻刷「國際存在」，妄圖「以疫謀獨」，是棄大道、走絕路。個別國家明里暗裡支持慫恿，推波助瀾，這種逆歷史潮流而動、故意破壞國際規則的惡劣行徑註定失敗。