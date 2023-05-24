加國調查北京干涉大選報告：杜魯多政府無故意忽視情報

今年3月加拿大媒體引述消息指中國大陸干涉2019及2021年該國大選，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）3月15日委任前總督約莊士頓（David Johnston）為特別調查員，調查該事件並提供建議。莊士頓昨（23日）提交長達55頁的報告指，沒有發現政府故意忽視有關外國干涉大選的情報，又以事件涉及機密信息為由，不建議對事件展開公開調查。

根據路透社報導，加拿大保守黨持續施壓，要求杜魯多對外國干涉其選舉進行公開調查。然而莊士頓在報告中稱，由於涉及機密，他無法公開透露詳細資訊，也反對公開調查。他建議在接下來的5個月裡，向政府官員、專家及受影響社區的民眾舉行公開聽證會，以公開透明方式解答疑問。

針對反對黨質疑杜魯多政府故意無視情報，莊士頓在報告中指出，沒有發現這樣的跡象，亦沒看見杜魯多在處理這些問題時基於黨派利益的考慮做出決定。

然而，莊士頓舉出，「從安全機構向各個政府部門傳達情報的方式，存在重大治理缺陷。」他特別提到國會議員「莊文浩（Michael Chong）事件」，指其情報傳達存在著顯著落差。莊士頓據其所接觸的機密備忘錄、內閣成員和高級情報官員，當中發現媒體許多相關報導都是基於「有限和部分的情報」，甚至是虛假訊息。

莊士頓再提，「外國政府無疑試圖影響加拿大的候選人和選民」，干預問題多年來一直是全球化現象，不應被政治化。他認為，外國的干涉不只是會破壞特定的政黨，更會破壞民主基礎，應該要超越黨派之爭。

對於報告結果，加拿大保守黨領袖溥禮瑞（Pierre Poilievre）則批，報告「從一開始就被操縱，可信度為零」，並指莊士頓是杜魯多家族的朋友，其被委任調查本身就有問題。