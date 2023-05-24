美印太司令籲美中和平共處 不支持台灣獨立

美軍印太司令阿基里諾（John Aquilino）23日對中方喊話表示，美中可以在遵守國際規範的狀態下和平共處，美中衝突並非不可避免，美國追求和平、穩定和繁榮；美國的台灣政策不變，美國不尋求一個獨立的台灣。

此外，阿基里諾表示，中國大陸國家主席習近平應當從俄烏戰爭中理解到，沒有短期的戰爭；一旦發生侵略，全球會迅速團結應對，這正是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）現在正在面對的。

阿基里諾表示，侵略決定勢必要付出人命和財富等慘烈的代價，也會很大程度影響全球經濟，這是一個非常艱難的決定，習近平應該明白這一點。

阿基里諾拒絕評論北京在2027年之前犯台的可能性；英國金融時報日前報導，五角大廈下令要求資深官員不准再討論「可能的侵略時間表」。

阿基里諾受邀到紐約的非營利組織「美中關係全國委員會」，就「印太區域的自由與和平」發表演說；他至少三次提到與中國大陸和平共處，呼籲美中合作，及展開溝通以降低誤判，喊話意味濃厚。

阿基里諾以三項要點破題，首先，美中衝突並非不可避免；其次，美國追求和平繁榮與穩定，而非對抗；第三，美國對台灣政策不變，「我們不尋求一個獨立的台灣。」

拜登政府對台政策一向主張，奉行基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的「一個中國」政策；美國不支持台灣獨立，美國反對兩岸任何一邊片面改變現狀，美國支持在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題。

阿基里諾表示，印太司令部奉美國總統和國防部長指示，盡力避免衝突，以及若戰爭發生時，必須贏得勝利；印太司令部的任務是避免衝突，而非挑釁，這才能維持所有國家在區域享有自由、開放和繁榮。

阿基里諾談到，在軍事上，中國大陸展開自第二次世界大戰以來最大規模以及最快速度的軍事擴張，包含在傳統武力和戰略核武；在外交上採取戰狼姿態；在經濟上實施脅迫。

阿基里諾細數中方在印太區域令人擔憂的作為，包含中國大陸針對東海與南海的非法主張，在南海填海造陸打造軍事基地，對在南海執行任務的美國偵察機實施危險攔截，對菲律賓船隻發射水砲，在香港推翻一國兩制協議，以及對台灣人民實施飛彈和封鎖等種種脅迫行動。

阿基里諾表示，美中和平共處是可能的，只要共同擁護以國際規範為基礎的世界，這些獲得所有國家認可的國際規範包含，支持自由開放的國際貿易，捍衛所有國家的主權不受侵犯，並支持透過國際規範來和平解決爭端。

阿基里諾表示，為了支持自由開放的印太區域，他將持續與美國的區域盟友共同採取行動，並爭取與中國大陸軍事官員定期對話，降低風險與誤判，「我隨時準備好且願意跟（中方）戰區指揮官會面，坦率並公開地討論。」