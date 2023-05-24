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近4分之1台人用抖音 專家示警陸宣傳力

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
專家認為，抖音能讓用戶看見另外N個台灣，但也不能忽視大陸透過其掌控民情的能力。（美聯社）
專家認為，抖音能讓用戶看見另外N個台灣，但也不能忽視大陸透過其掌控民情的能力。（美聯社）

影音社交平台「抖音」與其海外版「TikTok」近年資安風波不斷，但許多民眾似仍著迷於抖音創造的娛樂世界。專家胡又天昨指出，抖音能讓用戶看見另外N個台灣，但他也提醒，不能忽視大陸透過其掌控民情的能力。

台北論壇基金會昨舉辦講座，由「恆萃工坊」創辦人胡又天解析「抖音開啟的媒體政治新生態」。

據數位行銷平台Kepios，抖音在台灣十八歲以上使用者已超過五三三萬，占台灣人口近四分之一。

胡又天指出，儘管社會對抖音仍存有許多質疑，但它能成功流行的原因在於讓某些遭「主流價值審美」排除於傳統媒體的內容得以流傳，「抖音幫助我們看見另外Ｎ個台灣」。

針對上述狀態，胡又天提出在抖音中，每個人都能代表自己，都有機會成為網紅，同時也可拒絕被代表。相較民粹主義，抖音反倒將民粹的根基沖散，因為當政治人物過度表演，欲激起庶民情感時，民眾反而能選擇忽略，繼續拍片展現普通人感受。

然而，近年抖音備受質疑，也被視作北京「大內宣」工具，胡又天不諱言，當極權政權碰上抖音，自然成為宣傳工具。例如大陸用戶分享基礎建設有多完善，便能讓其他國家用戶質疑自己政府作為，顯示其「掌控民情是很有用的」。

抖音 北京 台灣人

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