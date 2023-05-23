快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

謝鋒赴美任大使？ 陸外交部：建議關注網站更新

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
目前外界都認為中國大陸駐美新任大使的人選是大陸外交部副部長謝鋒。中通社
目前外界都認為中國大陸駐美新任大使的人選是大陸外交部副部長謝鋒。中通社

針對今日傳出中國大陸駐美國大使一職懸缺超過4個月後，新任駐美大使謝鋒已於23日上午出發屢新，可能代表中美關係有所緩和，中國大陸外交部發言人毛寧在今天下午的例行記者會上僅回應說，「中方重視中美關係」，還建議外界關注網站更新，並未直接證實。

毛寧23日下午主持大陸外交部例行記者會，記者提問，下一任駐美大使將於今日或當地時間23日抵達美國，這是兩國關係改善的標誌嗎？

毛寧回應說，「中方重視中美關係」；「關於新任駐美大使的消息，建議你關注外交部網站的更新」。

美國新聞公司POLITICO和港媒星島日報23日均報導謝鋒赴美屢新的訊息。據報導，謝鋒將於23日上午從上海啟程前往華盛頓，顯示中方可能想減少雙方的爭端，還形容謝鋒是「美國通」。

謝鋒現年59歲，發稿前，在中國大陸外交部網站上，謝鋒的職位仍是副部長。他曾任駐美大使館參贊、發言人、駐美公使，大陸外交部北美大洋洲司司長等職，熟悉對美工作。在秦剛1月離開華府後，大陸駐美大使一職已懸缺超過4個月，是1979年以來最久的一次，因此在中美關係持續緊張之際，以及歷經氣球事件後，謝鋒此次屢新格外受到關注。

此外，毛寧在記者會上也就美國國債上限問題表達看法。她說，美國國債上限問題是美國內政，但美國作為世界第一大經濟體，自身的狀況和政策選擇對世界經濟具有重要的外溢效應。希望美方採取負責任的財政和貨幣政策，不要將美國的風險轉嫁給世界，不要以收割世界來維護一己私利。

美國 外交部 毛寧

延伸閱讀

中國駐美國大使空懸多月 謝鋒終啟程赴美履新

陸前副外長謝鋒 今早已啟程赴美國出任大使

秦剛訪波茨坦舊址：戰後秩序必須維護、中國統一必須實現

與德國外長會談 秦剛：中國輸出的是機遇不是危機

相關新聞

台美21世紀貿易倡議推進 陸商務部：堅決反對

蔡英文總統23日表示，台灣與美國在許多方面的合作，有非常實質的進展，就在上周，台美同步宣布「台美21世紀貿易倡議」首批協...

謝鋒赴美任大使？ 陸外交部：建議關注網站更新

針對今日傳出中國大陸駐美國大使一職懸缺超過4個月後，新任駐美大使謝鋒已於23日上午出發屢新，可能代表中美關係有所緩和，中...

脫口秀演員李昊石之後 又有中國藝術家被控「辱軍」

繼中國脫口秀演員House（李昊石）被控「辱軍」一週後，美國之音（VOA）今天報導，中國知名繪畫、雕塑藝術家岳敏君的畫作...

近4分之1台灣人用TikTok 學者：勿忽視抖音與中共的配合

手機影片社交平台「抖音」與其海外版應用程式「TikTok」近年資安疑慮風波不斷，許多歐美國家陸續禁止TikTok，台灣也...

粵港澳大灣區攬才 積極向台生、台青招手

大陸國務院2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要打造「教育和人才高地」，以吸引高科技企業和高端人才進駐，在...

藏族導演萬瑪才旦過世 台灣編劇嘆：過好幾天才接受事實

我花了好幾天，努力「理解」萬瑪才旦導演（以下簡稱：萬瑪）驟逝這件事。你說，這有什麼好理解的，「死亡」不就是像他小說《死亡的顏色》中寫的：「他說，我看到了死亡的顏色，但也沒有機會問死亡到底是什麼顏色。」他自幼體弱，閱讀成為他生長的滋養，從小「過一種精神生活」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦