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中共912在台灣？ 警檢調軍情報系統建立聯合查處機制

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
法務部調查局。圖／取自Google Earth
法務部調查局。圖／取自Google Earth

美國檢方日前起訴34名「中國公安部912專項工作小組」成員，國安單位已透過警檢調軍情報系統，建立聯合查處機制，正追查同一組織人員是否在台灣活動。值此我國總統大選將屆之際，將嚴密監控中共對台滲透、威脅相關動向。

美國司法部月前以「串謀傳播跨國威脅」、「共謀跨國騷擾」等罪名，起訴「中共公安部912專項工作小組」人員34人。

針對「912小組」，國安單位分析指出，中共公安部2016年前後，藉整合內部政治安全保衛、刑事調查、網路安全等工作職能，從各地延攬相關工作背景的公安幹員，成立「912專項工作組」，從事對外認知作戰與監控網路異議人士等任務。

國安單位分析，「912小組」在美活動執行上是藉由創建網路虛假帳號、打造多元掩護身分，散布涉美爭議訊息，並積極從中招募在美代理人。中共除長期監控海外異議人士網路言行外，並透過散布謠言破壞名譽，以及引導輿論誣指異議人士違法、威脅在陸親友等方式，施壓、詆毀異議人士。

對於台灣是否也存在「912小組」，中共對我統戰滲透力度持續加大，國安單位透過警檢調軍情報系統，已建立聯合查處機制，持續注蒐違常活動，若涉及不法，將依法蒐證偵辦，確維國家安全與利益。值此我總統大選將屆之際，將嚴密監控中共對台滲透、威脅相關動向，並持續與各國加強相關交流合作，防阻對我介入選舉的圖謀。

針對中國大陸在海外建立912警察站監控僑民，有立委關切台灣是否設立相關組織，監控陸配等陸僑。國安局長蔡明彥日前曾在立法院表示，可能性不能排除，但運作樣態可能和中國在歐美國家不同，國安局正在查處中，樣態包括利誘與組織動員，有具體事證就會移送檢調處理。

國安局 中共

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