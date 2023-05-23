中共滾裝船易成突擊台灣載具 國安單位採三防堵措施

中共的滾裝船被認為有國安風險，可能隨時發生突襲我方嚴重突發狀況，國安單位向立法院報告表示，國防部已與海巡署、警政署等單位，針對中共定期停靠台灣的滾裝輪可能搭載共軍武裝人員等突發狀況，共同擬定因應辦法及聯防機制，藉由三項措施，加強監控偏離航道的中共滾裝貨輪。

所謂的滾裝船（Roll-on/roll-off），是指船隻本身擁有一個斜坡，當船隻停靠在碼頭邊時，可以使用自身的動力，將斜坡架設在碼頭上，讓車輛能自行駛入到船艙內停放。而共軍在軍演中曾動員平時負責渡海的滾裝渡輪，用以運載一個營以上的海軍陸戰隊，與上百輛主力戰車、自走砲、裝甲車與後勤車輛，靠港實施行政下卸與兵士突擊登岸。

海巡署表示，為維護我海域安全，防堵中共透由大型民用滾裝渡輪作為備用兩棲登陸艦影響我國家安全，海巡署已責請所屬加強查察，藉由雷情系統與AIS網站平台注蒐上述船舶違常或異常動態。

海巡署表示，有關兩岸直航的中國大陸籍滾裝貨輪的管制，航港局前已建置「MTNet(海運網路)」系統，先期掌握特定船舶動態；另船舶安檢勤務由海巡署進行檢查，倘若發現可疑人員或載運危險物品等，立即向上通報，並通報轄內友軍單位相互支援。

國防部則表示，已與海巡、警政等單位，針對中共定期停靠台灣滾裝輪可能搭載共軍武裝人員等突發狀況，共同擬定因應辦法及聯防機制；國安單位將持續與國防部密切合作，共同加強監控中共滾裝輪等大型民用船舶，偏離正常商業航線或抵近台灣周邊海域等異常動態。