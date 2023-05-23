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陸學者：侯友宜重視兩岸和平 但需在反台獨做更多努力

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
國民黨日前正式提名新北市長侯友宜（中右）為2024總統參選人，但大陸學者稱，侯需在反台獨和促和平方面做出更多努力。記者林俊良／攝影
國民黨日前正式提名新北市長侯友宜（中右）為2024總統參選人，但大陸學者稱，侯需在反台獨和促和平方面做出更多努力。記者林俊良／攝影

2024總統大選，藍綠白三黨候選人侯友宜、賴清德、柯文哲均已正式出線。中國社科院台灣研究所研究員汪曙申23日在環球時報撰文稱，面對紛繁複雜的地緣政治挑戰，侯友宜重視兩岸關係中的和平價值與穩定意義，並將探尋可行路徑。但只有在反台獨和促和平方面做出更多努力，侯友宜和國民黨才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。

文章稱，台灣執政黨的兩岸政策直接影響兩岸關係和台海局勢，兩岸緊張對抗還是和平發展則攸關台灣民眾的福祉與切身利益。「馬英九執政時期兩岸和平發展交流，就與蔡英文任內兩岸對立與動盪形成顯著對比」。

汪曙申分析，國民黨主席朱立倫提出兼顧加強防務（Defense）與交流對話（Dialogue）的「2D戰略」，以溝通有效降低風險，展現國民黨處理兩岸關係的能力與優勢。國民黨堅持「九二共識」、反對台獨的立場，與民進黨反對一個中國原則、謀求台獨形成鮮明對照，兩岸政策之爭將繼續成為藍綠較量的重中之重。

汪曙申認為，2024年台灣總統大選將無法迴避兩岸議題。賴清德拒絕「九二共識」無法穩定兩岸關係，「『倚美抗中』將會製造更大危機，『台獨』最終將是窮途末路」。

他指出，侯友宜兩岸政策論述雖尚未和盤托出，但明確表示「台獨是沒有法律根據的，反對台獨」。文章表示，經歷民進黨這輪執政七年的折騰，台灣社會越來越認識到維護台海和平、促進兩岸交流、增進福祉利益至關重要。顯然，台灣2024年大選將無法迴避兩岸議題。

汪曙申強調，民進黨目前的路線已被證明只會將兩岸推向對抗。「只有反對『台獨』才能維護兩岸與亞太區域和平，才能避免台灣同胞福祉被『深綠』勢力綁架，才能防止台灣淪為外部勢力的戰略棋子。也只有在反『台獨』和促和平方面做出更多努力，侯友宜和國民黨才能為兩岸溝通交流注入更多正向積極因素。」

台獨 國民黨 侯友宜

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