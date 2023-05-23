快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸疫情回升 鍾南山：6月底迎高峰

聯合報／ 記者賴錦宏陳政錄／綜合報導
大陸防疫專家，中國科學院院士鍾南山。（中新社）
大陸防疫專家，中國科學院院士鍾南山。（中新社）

大陸近期湧現「二陽」確診人潮，防疫專家、中國科學院院士鍾南山昨表示，預測本輪大陸疫情於四月中旬上升，五月底出現小高峰，到六月底，將出現本輪疫情高峰，屆時大陸的感染數量可達每周約六五○○萬例。但他也透露，能覆蓋ＸＢＢ變異株的疫苗，在大陸很快會面世。

綜合陸媒報導，鍾南山昨在大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇指出，研發針對ＸＢＢ變異株有更好保護能力的疫苗非常重要，大陸目前已初步批准兩款針對ＸＢＢ的疫苗，還有三、四款很快可批准。

他表示，大陸疫情防控戰略已從過去的預防感染，調整為現在的預防重症，因為感染是很難預防的。從模型結果來看，抗體大概有六至七個月的時間形成保護作用，但不能一勞永逸。

中國科學院院士、北京大學教授謝曉亮日前指出，從當前數據看，此輪疫情走勢較緩和，很可能不會出現年初那樣的疫情形勢。但從國際數據看，新冠病毒變異可間歇引發多輪感染高峰，大概五個月一次，因此要為今冬可能的疫情做好準備。

疫情 疫苗 院士

延伸閱讀

大陸網信辦出手 美光盤前股價重挫近7％

陸專家提醒：要為今冬可能到來的新冠疫情高峰做好準備

陳時中指控吳子嘉造謠 否認「大小姐阻擋採購疫苗」說法

大陸封殺美光 陸行之提5大觀察：大家猜猜誰是下一家？

相關新聞

美中很快解凍？陸給軟釘子

美國總統拜登日前表示，美中關係可望「很快就會解凍」，大陸外交部發言人毛寧昨回應，中美之間保持著必要的溝通，但美國如果一邊...

陸疫情回升 鍾南山：6月底迎高峰

大陸近期湧現「二陽」確診人潮，防疫專家、中國科學院院士鍾南山昨表示，預測本輪大陸疫情於四月中旬上升，五月底出現小高峰，到...

「反送中」被捕 港150人不起訴

二○一九年香港爆發「反送中」運動迄今三年多，約六千多人被捕而未被檢控。港媒引述立法會議員表示，約一五○名被捕者接獲警方通...

G7大談抗中 中日外交齟齬

日前在日本廣島舉行的七大工業國集團（Ｇ７）峰會，如何應對來自中國的全面挑戰成為主要議題之一。大陸外交部副部長孫衛東廿一日...

愛的「鈔」能力 陸520消費大爆發 狠甩五一長假

消費不足是當前中國大陸經濟的一大挑戰，許多大陸年輕人現在同樣愈來愈精打細算，甚至興起所謂的「特種兵旅遊」模式，打趴了一幫自認為很省錢的背包客。「特種兵旅遊」基本上是指：利用周末出遊，為了省錢不住飯店，而是選擇在網吧、速食餐廳過夜，三餐自帶乾糧，一天打卡多個景點。但有件事卻能讓大陸年輕人心甘情願打開荷包：愛情。

「習近平著作選讀」出版 蔡奇：推動習近平思想入腦入心入魂

中共中央書記處書記蔡奇今天在出席「習近平著作選讀」第1、2卷出版座談會時說，要把學習這一選讀作為「重大政治任務」，因此要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦