陸疫情回升 鍾南山：6月底迎高峰

大陸近期湧現「二陽」確診人潮，防疫專家、中國科學院院士鍾南山昨表示，預測本輪大陸疫情於四月中旬上升，五月底出現小高峰，到六月底，將出現本輪疫情高峰，屆時大陸的感染數量可達每周約六五○○萬例。但他也透露，能覆蓋ＸＢＢ變異株的疫苗，在大陸很快會面世。

綜合陸媒報導，鍾南山昨在大灣區科學論壇生物醫藥與健康分論壇指出，研發針對ＸＢＢ變異株有更好保護能力的疫苗非常重要，大陸目前已初步批准兩款針對ＸＢＢ的疫苗，還有三、四款很快可批准。

他表示，大陸疫情防控戰略已從過去的預防感染，調整為現在的預防重症，因為感染是很難預防的。從模型結果來看，抗體大概有六至七個月的時間形成保護作用，但不能一勞永逸。

中國科學院院士、北京大學教授謝曉亮日前指出，從當前數據看，此輪疫情走勢較緩和，很可能不會出現年初那樣的疫情形勢。但從國際數據看，新冠病毒變異可間歇引發多輪感染高峰，大概五個月一次，因此要為今冬可能的疫情做好準備。