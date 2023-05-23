快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

G7大談抗中 中日外交齟齬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

日前在日本廣島舉行的七大工業國集團（Ｇ７）峰會，如何應對來自中國的全面挑戰成為主要議題之一。大陸外交部副部長孫衛東廿一日召見日本駐北京大使垂秀夫，就七國集團廣島峰會「炒作涉華議題」提出嚴正交涉，批評七國集團固守陣營對抗和冷戰思維。垂秀夫隨即透過日本駐中國大使館官網強硬回應，指中國若不改變行為，Ｇ７提及共同關切是理所當然的，將來也可能不會變。

日本駐中國大使館昨以「垂秀夫大使對外交部副部長孫衛東提出的交涉進行反駁」為題，發表三點立場強硬的「反駁和說明」。

垂秀夫表示，一、關於Ｇ７廣島峰會聲明所提出有關中國的各種課題（東海與南海、台灣、人權、經濟脅迫等），包括日本在內的Ｇ７立場正如這項聲明所表明，在聲明中表明這些立場是有理由的。二、如果中國不改變行為，那麼與以前一樣，Ｇ７就提及共同關切「這是理所當然的，將來也可能不會變」。三、如果中方要求不提及這些關切，首先應該採取積極的應對措施。

垂秀夫還針對近期日中民間交流的情況指出，在日中關係嚴峻的時候才更需要推進民間交流，但實際上，每當日中關係的氛圍惡化的時候，中方就阻礙日中民間交流和文化交流。

據大陸外交部發布，孫衛東向日方表示，日方作為今年七國集團輪值主席國，在七國集團廣島峰會系列活動和聯合宣言中夥同有關國家抹黑攻擊中國，粗暴干涉中國內政，違背國際法基本原則和中日四個政治文件精神，損害中國主權、安全和發展利益。

針對涉台問題，孫衛東稱，「台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎，是不可逾越的紅線。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力」。

日本 廣島 外交部

延伸閱讀

松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格

中國副外長召見後 日本駐中大使公開強硬反駁

泰國vs日本「哪裡比較好玩？」 鄉民直指這1國：亞洲第一名

中批G7抹黑 廣島峰會粗暴干涉中國內政 召日大使交涉

相關新聞

美中很快解凍？陸給軟釘子

美國總統拜登日前表示，美中關係可望「很快就會解凍」，大陸外交部發言人毛寧昨回應，中美之間保持著必要的溝通，但美國如果一邊...

陸疫情回升 鍾南山：6月底迎高峰

大陸近期湧現「二陽」確診人潮，防疫專家、中國科學院院士鍾南山昨表示，預測本輪大陸疫情於四月中旬上升，五月底出現小高峰，到...

「反送中」被捕 港150人不起訴

二○一九年香港爆發「反送中」運動迄今三年多，約六千多人被捕而未被檢控。港媒引述立法會議員表示，約一五○名被捕者接獲警方通...

G7大談抗中 中日外交齟齬

日前在日本廣島舉行的七大工業國集團（Ｇ７）峰會，如何應對來自中國的全面挑戰成為主要議題之一。大陸外交部副部長孫衛東廿一日...

愛的「鈔」能力 陸520消費大爆發 狠甩五一長假

消費不足是當前中國大陸經濟的一大挑戰，許多大陸年輕人現在同樣愈來愈精打細算，甚至興起所謂的「特種兵旅遊」模式，打趴了一幫自認為很省錢的背包客。「特種兵旅遊」基本上是指：利用周末出遊，為了省錢不住飯店，而是選擇在網吧、速食餐廳過夜，三餐自帶乾糧，一天打卡多個景點。但有件事卻能讓大陸年輕人心甘情願打開荷包：愛情。

「習近平著作選讀」出版 蔡奇：推動習近平思想入腦入心入魂

中共中央書記處書記蔡奇今天在出席「習近平著作選讀」第1、2卷出版座談會時說，要把學習這一選讀作為「重大政治任務」，因此要...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦