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美中很快解凍？陸給軟釘子

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
美國總統拜登21日稱，期望與中國關係很快會「解凍」。 路透社
美國總統拜登21日稱，期望與中國關係很快會「解凍」。 路透社

美國總統拜登日前表示，美中關係可望「很快就會解凍」，大陸外交部發言人毛寧昨回應，中美之間保持著必要的溝通，但美國如果一邊說要溝通，一邊不擇手段地打壓遏制中國，對中方官員、機構和企業實施制裁，「這樣的溝通誠意和意義何在？」

拜登廿一日在日本廣島Ｇ７峰會後表示，美國與中國的關係可望「很快就會解凍」，並稱Ｇ７並不尋求與北京脫鉤，還暗示很快將與中國大陸國家主席習近平對談。

針對拜登的說法，毛寧昨天在大陸外交部例行記者會上並未正面回應中美元首通話安排，僅稱「關於兩國元首的具體安排，我目前沒有可以提供的消息」。

毛寧指出，中美之間保持著必要的溝通，但她質疑，美國如果一邊說要溝通，一邊打壓遏制中國，這樣的溝通誠意和意義何在？她又說，中方一貫堅決反對有關非法的單邊制裁，已向美方表明了嚴正立場，美方應當立即撤銷制裁，採取實際行動，為對話溝通掃清障礙、營造氛圍，創造有利的條件。

就中美關係，毛寧稱，中方始終按照習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美關係。「中方敦促美方端正對華認知，停止干涉中國內政，停止損害中國的主權、安全和發展利益，同中方相向而行，以實際行動推動中美關係重回正軌。」

毛寧 美國

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