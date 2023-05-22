國際聲援台參與WHA 陸官員：涉台提案，將被再次挫敗

第76屆世界衛生大會（WHA）於日內瓦當地時間21日開幕，我國今年也再度積極爭取參與，並獲不少民主國家發聲力挺。對此，中國大陸代表團20日於日內瓦舉行媒體說明會批評，極少數國家再次拋出邀請台灣以觀察員身分參加大會的提案，提案唯一出路就是被再次挫敗。

據新華社報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表團公使銜參贊楊志倫稱，「中方做出不同意台灣地區參加本屆世衛大會的決定，得到國際社會的廣泛支持」，「極少數國家」站到絕大多數國家的對立面，拋出「邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」提案。這份提案「沒有任何新意，不過是故技重施、翻炒冷飯，除了破壞大會秩序、干擾大會議程之外，沒有任何意義」。

楊志倫並批評，涉台提案違反國際規則，特別是聯合國大會和世衛大會確認的一個中國原則；涉台提案缺乏事實依據，提案繼續炒作所謂「國際防疫體系缺口」問題，這一謊言在事實面前不攻自破。

楊志倫表示，涉台提案沒有國際共識，自2017年大陸中央政府中止台灣地區參加世衛大會的特殊安排以來，世衛大會已經連續六年拒絕涉台提案。今年這份提案的唯一出路就是被「再次挫敗」。

衛福部長薛瑞元21日則在日內瓦召開記者會反駁中共說詞稱，大陸扭曲解釋聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議，阻撓台灣參與，將台灣人排除在外，這和WHO的目標相違背。薛並強調，因大陸施壓而繼續將台灣連續七年排除在世衛組織外，「台灣不能分享醫療設備與監測數據，將有損疫情預防的能力」，對全球公共衛生恐會構成顯著威脅。

薛瑞元重申，台灣加入關乎「公衛而非政治，健康是基本人權，不應遺漏任何人」。面對「世衛疲乏」，台灣更不能放棄各種管道的努力。