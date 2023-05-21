刷新陸影史！ 520票房創下歷史新高

據燈塔專業版資料，2023年520檔單日總票房人民幣3.3億元（約新台幣14億元），刷新中國大陸影史520單日票房紀錄。

中新網報導，520由於諧音「我愛你」被賦予特殊意義，本是一個由互聯網造出的網路情人節，而由於其營造出的氛圍，近年也被看作一個新的電影小檔期。2018年，國產愛情片《超時空同居》在5月20日收穫人民幣1.13億元票房，驚豔業內外的同時，也令520的檔期概念受到關注。

2023年被認為是大陸電影市場全面恢復之年，520又適逢週末，此番人民幣3.3億元的總票房算是交出了一張漂亮的成績單，佔據這個檔期榜首的是進口大片《速度與激情10》（玩命關頭X），單日票房人民幣1.8億元，次席為五一檔期就已經上映的喜劇片《人生路不熟》。相較而言，本是最應景的愛情片幾乎未能刷出存在感。

今年選擇在520檔上映的兩部愛情新片《請別相信她》和《餘生那些年》，前者是翻拍自同名韓國電影的愛情喜劇，後者則是去年3月在日本上映的進口愛情片。從最終票房成績看，20日當天，《請別相信她》以過人民幣3,559萬元的成績勉強進入前三，《餘生那些年》則幾乎完全沒有水花。

不可否認，《速度與激情10》等大片的在場確實會對小體量作品形成票房擠壓，但是國產愛情片的存在感缺失卻並非僅在這個520顯現的問題。近兩年，情人節檔、七夕檔上映的愛情電影也大多票房表現不佳，究其根本，內容質量的乏善可陳或是主因。

事實上，曾經兩度稱雄520的《我要我們在一起》或也難稱質量上乘，但該片在感情處理上做到了細膩入心，加之音樂、畫面等元素的加成，最終成為檔期贏家，這也從另一方面說明，在相應的節日氛圍之中，觀眾對於愛情片是有相當需求的。

某種程度上說，其實正是好的愛情電影成就520檔，未來這一非傳統檔期想要存續溫度，或許還需真正有光彩的愛情電影登場。